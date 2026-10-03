Греческий замороженный йогурт вызвал ажиотаж в Гонконге: люди стоят в очередях часами

Как сообщает Bloomberg, новый магазин греческого замороженного йогурта MYKA в Гонконге за считанные недели после открытия превратился в гастрономический хит. Вечером покупателям приходится ждать в очереди около часа, а в популярные часы возле заведения собираются десятки человек.

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Удачный старт в Азии



MYKA открыло свое первое азиатское заведение 11 сентября на Wellington Street в районе Central. Бренд родом из Мадрида, а в Гонконг он пришел с сетью примерно в 17 странах и сотнями франчайзинговых точек.

Причина популярности — не только хайп в соцсетях. Замороженный йогурт здесь производят на основе настоящего греческого йогурта и козьего молочного кефира, без порошковых смесей. Десерт обладает густой кремовой текстурой, легкой кислинкой и менее сладким вкусом, чем многие аналоги. К нему можно добавлять около 30 начинок — от фисташек и меда до пахлавы и шоколадной крошки.

Цены стартуют от 58,9 гонконгского доллара ($7,7) за небольшую порцию. Средняя с двумя начинками стоит 71,9 HKD, большая — 84,9 HKD. Фирменный вариант Myka Special также стоит 71,9 HKD.

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Вкус потраченного времени



Так стоит ли стоять в очереди час? По оценке обозревателей сам десерт действительно качественный — его хвалят за свежесть, баланс вкуса и кремовую текстуру. Но час ожидания вряд ли оправдан. Оптимальный вариант — приходить тогда, когда очередь короче. Один из посетителей, например, ждал около 30 минут и остался доволен.

Итак, MYKA в Гонконге стал примером того, как сочетание необычного продукта, удачного брендинга и социальных сетей может превратить обычный десерт в гастрономический городской феномен.



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