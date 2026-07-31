Курс валют в пятницу 31 июля: евро подорожал на 17 копеек

В пятницу, 31 июля, на наличном рынке средний курс доллара снизился на 6 копеек в покупке и на 5 копеек в продаже. Евро подорожал на 12 копеек в покупке и на 15 копеек в продаже.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Валютный рынок

Средний курс доллара в обменных пунктах снизился на 1 копейку в покупке и на 10 копеек в продаже. Евро подорожал на 10 копеек в покупке и на 17 копеек в продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 44,48−44,98 грн. Евро покупают за 51,06 грн, а продают за 51,76 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 44,84−44,90, евро — 51,40−51,65 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 44,68−44,71 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 51,47−51,49 грн/евро.

Подключайтесь к multi. Мобильное приложение, помогающее выгодно обменивать валюту