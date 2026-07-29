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29 июля 2026, 10:50 Читати українською

Банки видят новый спрос на кредиты: кто активно занимает деньги

Украинские банки ожидают дальнейшего роста кредитных портфелей бизнеса и населения в течение следующих 12 месяцев. Об этом свидетельствуют результаты опроса банков по итогам второго квартала 2026, сообщает НБУ.

Украинские банки ожидают дальнейшего роста кредитных портфелей бизнеса и населения в течение следующих 12 месяцев.

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Что прогнозируют банки

Финансовые учреждения прогнозируют несколько лучшее качество корпоративного кредитного портфеля. В то же время, четвертый квартал подряд банки ожидают ухудшения качества кредитов домохозяйств.

Спрос бизнеса во втором квартале рос на все виды ссуд, но больше всего — на долгосрочные кредиты и финансирование малых и средних предприятий. Население также более активно интересовалось всеми видами кредитов.

Бизнесу нужны длинные деньги

Во втором квартале спрос бизнеса на кредиты возрос до самого высокого уровня с начала полномасштабного вторжения. Банки чаще всего отмечали повышение спроса именно на долгосрочные ссуды.

Отдельно усилился интерес к кредитам малого и среднего бизнеса. Основными причинами такого спроса финансовые учреждения называли потребность компаний в капитальных инвестициях и оборотном капитале.

В то же время отдельные банки отмечали, что спрос иногда сдерживала реструктуризация долга крупными предприятиями.

В третьем квартале банки ожидают дальнейшего роста спроса на все виды корпоративных кредитов, особенно на долгосрочные.

Население активнее берет кредиты

Во втором квартале спрос населения на кредиты также вырос. По оценкам банков, спрос на потребительские ссуды повышается со второго квартала 2023 года, а на ипотеку — с начала 2025 года.

В то же время, третий квартал подряд уменьшается доля банков, сообщающих о росте ипотечного спроса. Это может свидетельствовать о том, что рынок ипотеки остается активным, но темпы его оживления постепенно становятся более сдержанными.

Среди факторов, поддерживающих спрос на ипотеку, крупные банки называли снижение ее стоимости и лучшие ожидания рынка недвижимости. Потребительское кредитование стимулировало умеренную стоимость займов.

В июле-сентябре банки ожидают дальнейшего роста спроса на кредиты домохозяйствам, в большей степени — на ипотеку.

Условия кредитования смягчаются

Во втором квартале кредитные стандарты для корпоративного сектора в целом не изменились. В то же время, конкуренция между банками способствовала незначительному смягчению стандартов для малого и среднего бизнеса.

Для крупных компаний определенное смягчение условий связано с улучшением ситуации в отдельных отраслях.

В третьем квартале банки в целом не планируют изменять стандарты кредитования бизнеса, но для ссуд МСП ожидают их смягчения.

Для населения банки уже ослабили стандарты как по ипотеке, так и по потребительским кредитам. Также финансовые учреждения ожидают дальнейшего смягчения условий третьего квартала.

Риски растут

Несмотря на ожидание роста кредитования, банки сообщили об усугублении рисков. Во втором квартале выросли кредитные, валютные риски и риск ликвидности.

В следующем квартале банки ожидают дальнейшего усиления валютного и кредитного риска.

Уровень одобрения заявок для бизнеса не изменился, хотя для МСП он несколько вырос. По оценкам банков высокий уровень процентных ставок негативно влиял на одобрение заявок. В то же время, отдельные банки сообщали, что МСП получали больше положительных решений, так как могли привлекать большие по сумме кредиты.

Для домохозяйств уровень одобрения заявок увеличился.

Кредиты наличными в Украине

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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