Банковская ассоциация призвала не снижать карточные комиссии до уровня ЕС

Проект закона об ограничении межбанковской комиссии по карточным операциям требует доработки. Украинская межбанковская ассоциация членов платежных систем ЕМА предлагает вводить от европейские ставки поэтапно до момента фактического вступления Украины в ЕС. Об этом сообщила народная депутат Ольга Василевская-Смаглюк.

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Правительственный законопроект предполагает снижение комиссии интерчейндж (платежа, который банк торговца уплачивает банку, выпустившему карточку). Для покупателей эта комиссия незаметна, но она входит в стоимость эквайринга, которую магазины платят за приемку банковских карт.

Украина, как страна-кандидат в ЕС, должна привести правила в соответствие с европейским законодательством. В странах Евросоюза максимальная ставка интерчейнджа составляет 0,2% для дебетовых карт и 0,3% для кредитных. В Украине средний показатель равняется 0,678%.

В ЕМА не возражают против таких целевых ставок, однако считают, что резкое понижение может создать проблемы для финансового сектора в условиях войны. Ассоциация предлагает снизить промежуточную ставку 0,5% к середине 2028 года, а полностью перейти на европейские нормативы только после вступления Украини в ЕС.

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Кроме того, представители банковского сообщества обращают внимание на ряд положений законопроекта, которые, по их мнению, не полностью отвечают европейскому регулированию:

Украинский проект распространяет ограничения на более широкий круг операций. В ЕС под действие лимитов не подпадают корпоративные карты, операции по снятию наличных в банкоматах и платежи по иностранным картам, в то время как украинская редакция таких исключений не имеет. В новом законе не учтены механизмы поддержки конкуренции. Европейские правила одновременно дают торговцам право выбирать эквайр в другой стране и предусматривают разделение платежной системы и процессинга. В украинском законопроекте эти нормы отсутствуют. Европейский опыт не подтвердил существенного понижения цен. По оценке ЕМА, после ограничения интерчейнджа в странах ЕС товары не стали дешевле. Есть опасности для банковской инфраструктуры. В ассоциации подчеркивают, что доходы от карточных операций помогают поддерживать бесперебойную работу платежной системы во время войны, а их резкое сокращение может повлиять на развитие сервисов.

В ЕМА также отмечают, что сегодня украинские банки почти не взимают с клиентов отдельную плату за обслуживание карточных счетов. По мнению ассоциации, постепенный переход к европейским ставкам позволит выполнить обязательства перед ЕС без резких изменений для банков, бизнеса и держателей платежных карт.

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