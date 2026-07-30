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30 июля 2026, 9:38 Читати українською

Банковская ассоциация призвала не снижать карточные комиссии до уровня ЕС

Проект закона об ограничении межбанковской комиссии по карточным операциям требует доработки. Украинская межбанковская ассоциация членов платежных систем ЕМА предлагает вводить от европейские ставки поэтапно до момента фактического вступления Украины в ЕС. Об этом сообщила народная депутат Ольга Василевская-Смаглюк.

Проект закона об ограничении межбанковской комиссии по карточным операциям требует доработки.

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Правительственный законопроект предполагает снижение комиссии интерчейндж (платежа, который банк торговца уплачивает банку, выпустившему карточку). Для покупателей эта комиссия незаметна, но она входит в стоимость эквайринга, которую магазины платят за приемку банковских карт.

Украина, как страна-кандидат в ЕС, должна привести правила в соответствие с европейским законодательством. В странах Евросоюза максимальная ставка интерчейнджа составляет 0,2% для дебетовых карт и 0,3% для кредитных. В Украине средний показатель равняется 0,678%.

В ЕМА не возражают против таких целевых ставок, однако считают, что резкое понижение может создать проблемы для финансового сектора в условиях войны. Ассоциация предлагает снизить промежуточную ставку 0,5% к середине 2028 года, а полностью перейти на европейские нормативы только после вступления Украини в ЕС.

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Кроме того, представители банковского сообщества обращают внимание на ряд положений законопроекта, которые, по их мнению, не полностью отвечают европейскому регулированию:

  1. Украинский проект распространяет ограничения на более широкий круг операций. В ЕС под действие лимитов не подпадают корпоративные карты, операции по снятию наличных в банкоматах и платежи по иностранным картам, в то время как украинская редакция таких исключений не имеет.
  2. В новом законе не учтены механизмы поддержки конкуренции. Европейские правила одновременно дают торговцам право выбирать эквайр в другой стране и предусматривают разделение платежной системы и процессинга. В украинском законопроекте эти нормы отсутствуют.
  3. Европейский опыт не подтвердил существенного понижения цен. По оценке ЕМА, после ограничения интерчейнджа в странах ЕС товары не стали дешевле.
  4. Есть опасности для банковской инфраструктуры. В ассоциации подчеркивают, что доходы от карточных операций помогают поддерживать бесперебойную работу платежной системы во время войны, а их резкое сокращение может повлиять на развитие сервисов.

В ЕМА также отмечают, что сегодня украинские банки почти не взимают с клиентов отдельную плату за обслуживание карточных счетов. По мнению ассоциации, постепенный переход к европейским ставкам позволит выполнить обязательства перед ЕС без резких изменений для банков, бизнеса и держателей платежных карт.

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Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пишет на темы: цифровые технологии, блокчейн, AI, криптовалюты и регуляции на финансовых рынках.
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 6

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0
BigBend
BigBend
30 июля 2026, 11:17
#
Тобто, все підіймати до європейського рівня, але не знижувати комісії, щоб бідні банки не втратили ще пару мільярдів? Ага, звичайно.
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
30 июля 2026, 12:10
#
При снижении комиссий, торговля цены снижать не будет, так зачем резать доходность банкам, особенно государственному Приватбанку, который ежегодно отчисляет в бюджет десятки миллиардов гривен.
+
0
BigBend
BigBend
30 июля 2026, 13:14
#
Як завжди ти пишеш повну ахінею. Докази того, що «торговля цены снижать не будет»?
+
0
Три літри
Три літри
30 июля 2026, 16:04
#
Докази того що торгівля знизила ціни минулого разу коли комісії були обмежені?
+
+15
Qwerty1999
Qwerty1999
30 июля 2026, 16:13
#
Докази вiдсутнi — минулого разу цiни нiхто не знижав.
+
+15
Qwerty1999
Qwerty1999
30 июля 2026, 16:12
#
BigBend

Кому ахинея, а кому и реальная действительность.

Если внимательно читали текст новости, то в ЕС торговля цены не снижала
после снижения банковских комиссий, да и в Украине после предыдущего
снижения комиссий в розничной торговле цены никто не снижал.
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