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28 июля 2026, 14:41 Читати українською

Илон Маск запустил собственный банк: X Money уже работает в США

Соцсеть X Илона Маска запустила банковский сервис X Money для всех американских подписчиков платных тарифов Premium и Premium+. Об этом пишет Еuronews.

Соцсеть X Илона Маска запустила банковский сервис X Money для всех американских подписчиков платных тарифов Premium и Premium+.

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Что известно

Запуск расширяет доступ к продукту, который с конца июня в тестовом режиме был доступен ограниченной группе подписчиков высшего уровня.

Сервис X Money позволяет хранить средства на депозитных счетах, отправлять p2p-платежи, оплачивать счета, переводить деньги банковским переводом и отправлять чеки по почте, не выходя из приложения X.

Средства размещаются в Cross River Bank, кредитной организации из Нью-Джерси, которую используют несколько финтех-приложений, и застрахованы Федеральной корпорацией по страхованию депозитов (FDIC) на сумму до 250 000 долларов.

Маск уже много лет говорит, что хочет превратить X в аналог китайского WeChat.

WeChat — единое приложение для обмена сообщениями, онлайн-покупок и платежей — является одним из столпов потребительских расходов в Китае.

В публикации X Money говорится, что по депозитам будет начисляться доходность до 6% годовых.

Это заметно выше примерно 4−5% по самым выгодным американским высокодоходным сберегательным счетам и значительно выше околонулевых ставок в крупных традиционных банках.

По данным компании, подписчики уровня Premium+ смогут получать максимальную ставку напрямую, а пользователям уровня Premium придётся выполнить требования по прямому зачислению средств на счёт.

В Cross River назвали проект первой в США банковской платформой на базе социальной сети, страхуемой государством.

Запуск даёт X возможность конкурировать с уже устоявшимися платёжными приложениями вроде Venmo от PayPal, Cash App от Block и SoFi, опираясь на многомиллионную аудиторию сервиса.

Ещё до запуска сервис привлёк внимание официальных лиц в Вашингтоне.

В письме от 14 апреля сенатор-демократ Элизабет Уоррен, возглавляющая банковский комитет Сената, потребовала от Маска объяснить, каким образом X Money будет «генерировать доход, достаточный для выплаты такой доходности».

Она также напомнила о прежних мерах воздействия FDIC в отношении Cross River из-за его кредитной практики.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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