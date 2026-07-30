Банки в мае выдали ипотечных кредитов более чем на 1,5 млрд грн — НБУ

В мае 2026 года банки Украины выдали 776 ипотечных кредитов на общую сумму более 1,5 млрд грн. Больше всего кредитов было оформлено в Киевской области и столице. Об этом свидетельствуют данные ежемесячного опроса банков, проведенного НБУ .

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По данным регулятора, на первичном рынке недвижимости банки выдали 413 кредитов на 827 млн грн. Из них 206 кредитов на сумму 387 млн грн были оформлены под залог имущественных прав на будущую недвижимость.

На вторичном рынке заемщики получили 363 ипотечных кредита на общую сумму 701 млн грн.

Средневзвешенная эффективная ставка по ипотеке составила 8,15% годовых на первичном рынке и 9,4% годовых — на вторичном.

В Нацбанке также отметили, что качество ипотечного портфеля остается высоким: доля неработающих кредитов составляет всего 12%.

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Где больше выдали кредитов

Больше ипотечных кредитов в мае банки выдали:

в Киевской области — 278 договоров на 556 млн грн (36% от общего объема);

в Киеве — 156 договоров на 342 млн грн;

во Львовской области — 46 договоров на 106 млн грн;

в Ивано-Франковской области — 32 договора на 61 млн грн;

в Одесской области — 30 договоров на 47 млн грн.

Опрос

Опрос охватил 38 банков, на которые приходится более 95% валового ипотечного портфеля страны. Из них о выдаче новых ипотечных кредитов сообщили 12 банков.