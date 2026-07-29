Банкиры спрогнозировали, какой будет учетная ставка НБУ 30 июля

Национальный банк Украины, вероятно, оставит учетную ставку на уровне 15% годовых на заседании 30 июля. Так считают большинство банкиров, опрошенных агентством «Интерфакс-Украина».

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По мнению участников рынка, нет достаточных причин для изменения параметров монетарной политики. Вместе с учетной ставкой, вероятно, останется неизменной и ставка по трехмесячным депозитным сертификатам — 18,5%.

«Вероятнее всего, НБУ не будет менять действующие монетарные параметры. По нашим оценкам, учетная ставка останется на уровне 15%, а ставка по трехмесячным депозитным сертификатам — 18,5%», — отметил директор департамента розничного бизнеса банка «Глобус» Дмитрий Замотаев.

Инфляция замедляется, но риски остаются

По словам банкира, нынешнее замедление инфляции еще не свидетельствует об устойчивой тенденции, поскольку в значимой степени связано с сезонным понижением цен на сельскохозяйственную продукцию.

В июне в Украине зафиксирована дефляция на уровне 0,1%. В июле, по оценке Замотаева, изменение потребительских цен может быть близко к нулю или составлять от минус 0,1% до минус 0,3%.

В то же время уже в августе-сентябре инфляционное давление может усилиться из-за подготовки к отопительному сезону, увеличения импорта энергоресурсов и оборудования, а также возможного роста спроса на валюту.

Среди дополнительных рисков банкир назвал нестабильность мировых цен на нефть, ситуацию вокруг Ормузского пролива, последствия атак на энергетическую инфраструктуру и зависимость государственных финансов от международной поддержки.

Ставки по депозитам могут остаться стабильными

При таком сценарии средние ставки по гривневым депозитам в начале августа, вероятно, существенно не изменятся.

Ожидается, что они составят около:

13% годовых по трехмесячным вкладам;

14,5% по шестимесячным депозитам;

14% по вкладам на 9−12 месяцев.

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Банкиры ссылаются на прогноз самого НБУ

Сохранение учетной ставки на уровне 15% прогнозирует заместитель председателя правления А-Банка Олег Трибулкин.

По его словам, ключевым аргументом является позиция самого регулятора: в апрельском макропрогнозе НБУ предполагал сохранение текущего уровня ставки до второго квартала 2027 года.

«После последнего заседания не произошло столь существенных изменений, которые давали бы основания уже сейчас отходить от этой траектории», — отметил банкир.

В то же время, положительная динамика инфляции, рост международных резервов, подтверждение дальнейшего финансирования со стороны МВФ и стабилизация ситуации в энергетике могут позволить НБУ улучшить прогноз по инфляции на 2026 год.

Однако, по словам Трибулкина, регулятор при обновлении прогнозов также будет учитывать ситуацию на Ближнем Востоке.

Инфляция дала НБУ аргументы не повышать ставку

Главный эксперт по макроэкономическому анализу Райффайзен Банка Сергей Колодий также ожидает сохранения ставки на уровне 15%.

Он отметил, что июньская инфляция стала положительным сюрпризом: она снизилась с 8,2% до 7,2% и оказалась ниже последнего прогноза НБУ — 7,4%.

«Поэтому аргументов для повышения ставки стало меньше», — объяснил эксперт.

В то же время из-за последствий атак на порты и экспортную инфраструктуру НБУ может несколько ухудшить прогноз экономического роста. Также из-за увеличения валютных интервенций в последние недели может быть пересмотрен прогноз международных резервов.

Рынок допускает и небольшое повышение ставки

В то же время, не все банкиры исключают изменение ставки. Начальник департамента работы на международных рынках и денежного обращения Совбанка Сергей Гнездилов допускает как сохранение ставки на уровне 15%, так и ее повышение на 0,5 процентного пункта.

Главным аргументом в пользу повышения он назвал инфляционные риски, связанные с ценами на нефть, перевозку и товары.

По его словам, компромиссным решением могло бы стать повышение ставки на 0,25 п.п., однако НБУ давно не использовал такой шаг.

Напомним

НБУ с марта 2025 шесть раз подряд удерживал учетную ставку на уровне 15,5%, в январе 2026 года снизил ее до 15%, после чего трижды оставлял без изменений.