Госдолг Германии вырос до рекорда: сколько приходится на одного жителя

Государственный долг Германии в конце 2025 года вырос до рекордных 2,662 триллиона евро , в расчете это 31 887 евро на одного жителя. Об этом сообщило издание Handelsblatt .

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Как изменился госдолг

«Государственный долг в прошлом году вырос до рекордного уровня в 2 662,2 млрд евро. По данным Федерального статистического ведомства, в конце 2025 года это соответствовало долгу в размере 31 887 евро на душу населения, что на 1821 евро больше, чем годом ранее», — говорится в публикации.

Речь идет об обязательствах совокупного государственного бюджета перед негосударственным сектором, в частности, кредитными учреждениями и частными компаниями.

По сравнению с концом 2024 года, государственный долг увеличился на 6%, или на 151,4 млрд евро.

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Долг федерального правительства вырос на 6,2% — до 1,840 трлн евро. Задолженность федеральных земель увеличилась на 2,9% и составила 624,9 млрд евро.

Причина роста госдолга

Экономист Кильского института мировой экономики Йенс Бойзен-Хогрефе связал рост долга, в частности, с дополнительными расходами на оборону.

Напомним

Как писал «Минфин», в мае 2026 года государственный и гарантированный государством долг Украины сократился на 20 млрд грн в гривневом эквиваленте и на $1,33 млрд в долларовом. В то же время в пересчете на евро долг вырос на 119 млн евро.

Государственный долг Украины в расчете на одного человека составляет примерно $5 300 — $7 200, в зависимости от методики подсчета и оценки численности населения