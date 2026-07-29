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29 июля 2026, 14:56 Читати українською

ЕЦБ сообщил, когда зарплаты в еврозоне начнут расти быстрее

Рост зарплат в еврозоне может ускориться к началу 2027 года, однако будет оставаться значительно ниже предыдущих максимальных показателей. Об этом заявил Европейский центральный банк (ЕЦБ), оценивающий риски для инфляции на фоне последствий войны между Ираном и его противниками, сообщает Bloomberg.

ЕЦБ сообщил, когда зарплаты в еврозоне начнут расти быстрее
Фото: pixabay

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По данным обновленного индекса зарплат ЕЦБ, в первом квартале 2027 года заработные платы в еврозоне могут вырасти на 2,7% в годовом исчислении. В третьем и четвертом кварталах 2026 ожидается рост на 2,6%.

Это больше, чем прогнозировалось на первую половину года, однако все еще значительно ниже пика 2024 года, когда зарплаты выросли на 5,2%.

ЕЦБ объясняет динамику эффектом единовременных выплат

В центральном банке отметили, что ускорение роста зарплат в течение года связано с завершением влияния крупных единовременных выплат, которые были произведены в 2024 году, но уже не учитывались в 2025-м.

«Информация о будущих тенденциях продолжает указывать на стабильный уровень согласованного давления на зарплаты в 2026 году и в первом квартале 2027 года», — заявили в ЕЦБ.

Регулятор внимательно следит за динамикой зарплат, стараясь не допустить повторения ситуации, когда рост цен на энергоносители запускает длительный цикл повышения зарплат и цен. Именно такой сценарий наблюдался после полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году.

ЕЦБ готов снова повысить ставки

На прошлой неделе регулятор оставил учетную ставку по-прежнему после ее повышения на 25 базисных пунктов в июне.

В то же время источники, знакомые с ситуацией, сообщают, что регулятор готов снова повысить ставки в сентябре, если инфляционные ожидания не улучшатся.

Президент ЕЦБ Кристин Лагард заявила, что последние показатели подтверждают ожидаемое «постепенное снижение темпов роста зарплат».

По ее словам, пока нет признаков возникновения так называемых эффектов второго порядка, когда начальный рост цен приводит к устойчивому повышению зарплат, что, в свою очередь, снова стимулирует инфляцию.

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Аналитики не видят риска повторения инфляционного сценария 2022 года

«Предыдущие индикаторы свидетельствуют о низком риске повторения значительного самоусиливающегося давления на зарплаты, которое мы наблюдали во время инфляционной волны 2022 года», — заявили аналитики Oxford Economics Паоло Гриньяни и Иен Симмонс.

По мнению аналитиков, риск повторения инфляционного сценария 2022 года остается низким по нескольким причинам:

  • нынешний энергетический шок имеет ограниченный масштаб и, вероятно, будет непродолжительным;
  • компании пока не сталкиваются с существенным ростом издержек;
  • потребители не ждут резкого ускорения инфляции;
  • ситуация на рынке труда слабее, чем в 2022 году.

Похожего мнения придерживается и член Совета управляющих ЕЦБ, глава центрального банка Кипра Христодулос Пацисалидэс.

«О зарплатах и зарплатных индикаторов — там нет ничего тревожного. Если что-то изменилось, то мое впечатление такое, что требования по повышению зарплат остаются сдержанными», — сказал он в интервью Econostream Media.

Часть чиновников призывает ЕЦБ не ждать

В то же время, некоторые представители ЕЦБ остаются осторожными. В частности, глава Нацбанка Словакии Петер Казимир предупреждает, что регулятор не может просто ждать, пока вторичные инфляционные эффекты станут очевидны. По его словам, если действовать только после их появления, это может быть уже поздно.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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