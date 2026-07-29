BMW готовит масштабные сокращения: больше всего пострадает Германия

Немецкий автогигант BMW AG предлагает тысячам своих работников в Германии добровольные компенсационные пакеты, поскольку автопроизводитель пытается оптимизировать свою структуру, чтобы более эффективно конкурировать с китайскими соперниками. Об этом пишет Bloomberg .

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Где планируют больше всего сокращений

По информации издания, BMW планирует сократить около 8000 рабочих мест по всему миру, и большинство этих сокращений придется именно на Германию. Программа добровольного выхода из компании станет одним из ключевых элементов более масштабной реструктуризации, проводимой автопроизводителем на фоне роста давления на немецкий автомобильный сектор.

Компенсационные пакеты будут предложены работникам подразделений исследований и разработок, планирования, а также других корпоративных функций. В то же время, работники производственных линий не смогут воспользоваться этой программой. BMW также планирует в ближайшие месяцы сократить количество управленческих должностей в рамках оптимизации структуры.

Читайте: У Volkswagen серьезные проблемы: топменеджеры оценили состояние концерна как критическое

Генеральный директор BMW Милан Неделкович и представители совета работников компании должны представить программу добровольного сокращения персонала во время общего собрания сотрудников в Германии 29 июля. Она стартует в октябре и продлится до 2027 года.

В BMW ожидают, что сокращение издержек благодаря этой программе положительно повлияет на прибыльность компании в 2028 году. Решение было принято после того, как в прошлом месяце автопроизводитель предупредил об ухудшении финансовых результатов.

Представитель BMW подтвердил, что компания достигла договоренности с советом работников по программе реструктуризации в Германии, однако отказался раскрывать дополнительные детали.

С чем связано сокращение

Сокращение издержек BMW связано с несколькими факторами: падением продаж в Китае, американскими пошлинами и высокой себестоимостью производства в Европе. Китайский рынок остается самым большим для компании, однако BMW сталкивается там с усилением конкуренции со стороны местных производителей, в частности BYD, особенно в сегменте электромобилей.

Читайте: Volkswagen впервые за 88 лет останавливает производство на заводе в Германии

BMW также сталкивается с последствиями геополитических рисков, в частности, войны на Ближнем Востоке и американских тарифных ограничений.

Недавно компания решила отказаться от участия в Парижском автосалоне в этом году, пересматривая свои стратегические приоритеты, а в прошлом месяце заявила об усилении мер по сокращению расходов.