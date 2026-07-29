BMW готовит масштабные сокращения: больше всего пострадает Германия

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Аирдропы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

29 июля 2026, 15:54 Читати українською

BMW готовит масштабные сокращения: больше всего пострадает Германия

Немецкий автогигант BMW AG предлагает тысячам своих работников в Германии добровольные компенсационные пакеты, поскольку автопроизводитель пытается оптимизировать свою структуру, чтобы более эффективно конкурировать с китайскими соперниками. Об этом пишет Bloomberg.

Немецкий автогигант BMW AG предлагает тысячам своих работников в Германии добровольные компенсационные пакеты, поскольку автопроизводитель пытается оптимизировать свою структуру, чтобы более эффективно конкурировать с китайскими соперниками.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Где планируют больше всего сокращений

По информации издания, BMW планирует сократить около 8000 рабочих мест по всему миру, и большинство этих сокращений придется именно на Германию. Программа добровольного выхода из компании станет одним из ключевых элементов более масштабной реструктуризации, проводимой автопроизводителем на фоне роста давления на немецкий автомобильный сектор.

Компенсационные пакеты будут предложены работникам подразделений исследований и разработок, планирования, а также других корпоративных функций. В то же время, работники производственных линий не смогут воспользоваться этой программой. BMW также планирует в ближайшие месяцы сократить количество управленческих должностей в рамках оптимизации структуры.

Читайте: У Volkswagen серьезные проблемы: топменеджеры оценили состояние концерна как критическое

Генеральный директор BMW Милан Неделкович и представители совета работников компании должны представить программу добровольного сокращения персонала во время общего собрания сотрудников в Германии 29 июля. Она стартует в октябре и продлится до 2027 года.

В BMW ожидают, что сокращение издержек благодаря этой программе положительно повлияет на прибыльность компании в 2028 году. Решение было принято после того, как в прошлом месяце автопроизводитель предупредил об ухудшении финансовых результатов.

Представитель BMW подтвердил, что компания достигла договоренности с советом работников по программе реструктуризации в Германии, однако отказался раскрывать дополнительные детали.

С чем связано сокращение

Сокращение издержек BMW связано с несколькими факторами: падением продаж в Китае, американскими пошлинами и высокой себестоимостью производства в Европе. Китайский рынок остается самым большим для компании, однако BMW сталкивается там с усилением конкуренции со стороны местных производителей, в частности BYD, особенно в сегменте электромобилей.

Читайте: Volkswagen впервые за 88 лет останавливает производство на заводе в Германии

BMW также сталкивается с последствиями геополитических рисков, в частности, войны на Ближнем Востоке и американских тарифных ограничений.

Недавно компания решила отказаться от участия в Парижском автосалоне в этом году, пересматривая свои стратегические приоритеты, а в прошлом месяце заявила об усилении мер по сокращению расходов.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 27 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами