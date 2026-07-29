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29 июля 2026, 12:21 Читати українською

Цены на нефть резко выросли на фоне обострения напряженности между США и Ираном

В среду, 29 линя, нефть подорожала почти на $3 за баррель на фоне совместных ударов США и Саудовской Аравии по Ираку, перехвата иранских баллистических ракет, направленных на американские силы на Ближнем Востоке, а также сокращение запасов сырой нефти в США. Об этом сообщает Reuters.

Цены на нефть резко выросли на фоне обострения напряженности между США и Ираном
Фото: magnific

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По состоянию на 09.45 фьючерсы на нефть марки Brent выросли на $2,70 (3,2%) до $86,79 за баррель. Американская нефть West Texas Intermediate (WTI) прибавила $2,65 (3,3%), поднявшись до $81,91 за баррель.

«Новый импульс для роста цен появился после того, как США заявили о перехвате неожиданной атаки на свои войска», — отметили аналитики ING.

По их словам, последние события уменьшают ожидания скорой деэскалации в Персидском заливе.

Военная эскалация

В среду США и Саудовская Аравия нанесли удары по поддерживаемым Ираном группировкам в Ираке, обвинив их в атаках беспилотниками на саудовские нефтяные объекты. В ответ Тегеран заявил, что возлагать на него ответственность за эти атаки является «серьезной ошибкой».

Удары были нанесены несколько часов спустя после того, как американские военные сообщили, что сорвали неожиданную атаку Ирана на свои силы в регионе.

Провал дипломатии

Танкерное движение через стратегический Ормузский пролив остается минимальным — во вторник через него прошли только пять гражданских судов.

Оман предложил Ирану план, поддержанный странами Персидского залива, предусматривающий совместное управление проливом и введение добровольных сборов за его использование.

В то же время Тегеран отверг предложение Омана по совместному региональному управлению Ормузским проливом. До начала войны через нее транспортировалась примерно пятая часть мировых поставок нефти и природного газа, поэтому отказ Ирана снижает шансы на реализацию этой инициативы, сообщил чиновник Ирана.

«Мы считаем, что в ближайшее время цены на нефть Brent продолжат резко колебаться в диапазоне $80−100 за баррель, поскольку конфликт на Ближнем Востоке то обостряется, то ослабляется», — заявил руководитель отдела исследований энергетического рынка DBS Bank Сувро Саркар.

По его словам, ситуация накалилась после того, как в начале недели президент США Дональд Трамп дал сигнал о готовности вернуться к дипломатическому урегулированию.

Сокращение запасов в США

Дополнительную поддержку ценам оказало сокращение запасов сырой нефти в США. По данным Американского института нефти (API), за неделю, завершившуюся 24 июля, они уменьшились примерно на 3,3 млн баррелей.

Кроме того, источники Reuters сообщают, что ОПЕК+ вероятнее всего приостановит запланированное увеличение добычи нефти на три месяца, начиная с октября.

Напомним

«Минфин» писал, что во вторник, 28 июля, цены на нефть продолжили снижаться на фоне надежд на урегулирование конфликта между США и Ираном. Оба эталонных сорта нефти потеряли около 8% стоимости после того, как США приостановили кампанию воздушных ударов по Ирану в выходные.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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