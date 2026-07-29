Бытовые услуги, продажа собственной продукции и подработки: украинцам готовят новый налог

В Верховной Раде Украины зарегистрирован законопроект 15449 , который предлагает ввести добровольный режим льготного налогообложения для доходов домохозяйств. Документ предусматривает возможность легализации доходов от разовых работ, сезонных подработок, продаж собственной продукции или предоставления мелких услуг без обязательной регистрации ФОП. Об этом говорится на официальном сайте Рады.

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Детали законопроекта № 15449

Соответствующий проект закона «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины о введении добровольного режима льготного налогообложения доходов домохозяйств» зарегистрирован 28 июля 2026 под номером 15449.

Инициаторами законопроекта выступила группа народных депутатов, среди которых Даниил Гетманцев, Галина Третьякова, Евгения Кравчук, Марьяна Безугла, Елена Винтоняк и другие.

Что предлагает документ

Законодательная инициатива направлена на создание легальных условий для граждан, получающих дополнительные или сезонные доходы, но не зарегистрированные как физические лица-предприниматели (ФОП). Специальный льготный режим будет касаться следующих сфер деятельности:

проведение разовых или сезонных подработок;

продажа продукции собственного производства;

предоставление мелких и бытовых услуг населению.

Главный принцип предлагаемых изменений — добровольность уплаты налога и упрощенная процедура декларирования таких доходов для домохозяйств.