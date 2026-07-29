За I полугодие 2026 г. украинцы импортировали более 169 тыс. легковых автомобилей общей стоимостью 96,6 млрд грн. Об этом пишет «Укравтопром» со ссылкой на Государственную таможенную службу.
Украинцы импортировали легковые авто почти на 100 млрд грн за полгода: откуда ввозили чаще всего
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Подержанные авто составили более 70% общего импорта, обеспечив поступление таможенных платежей в госбюджет на 17,7 млрд грн, новые — 14,4 млрд грн.
Какие авто выбирали чаще всего:
- бензиновые — 54,5%;
- дизельные — 20,3%;
- электромобили — 13%;
- гибриды — 12,1%.
Средняя стоимость импортированных автомобилей:
- • гибриды — $27 тыс.;
- • дизельные — $16 тыс.;
- • электромобили — более $10 тыс.;
- • бензиновые — $9 тыс.
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Автомобили завозили более чем из 50 стран, но больше всего из:
- США — 73,2 тыс. авто (43% от общего импорта);
- Германии — 17,3 тыс. (10%);
- Польши — 14,6 тыс. (9%)
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Источник: Минфин
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