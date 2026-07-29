Такси в Украине ждут новые правила: что изменится для водителей и платформ

Более 95% рынка такси в Украине находится в тени, из-за чего бюджет недополучает налоги, а участники рынка работают в неравных условиях. Минобновления готовит законодательные изменения, которые должны определить правила работы цифровых платформ, упростить легализацию водителей и ужесточить требования к безопасности перевозок. Об этом говорится в сообщении Министерства восстановления, инфраструктуры и транспорта.

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В министерстве отмечают, что действующее законодательство не учитывает фактическую модель работы рынка, где большинство поездок через цифровые платформы.

Новая модель регулировки должна предусматривать:

определение правового статуса цифровых платформ;

упрощение легальной работы водителей через цифровизацию процедур;

единые правила для всех участников рынка;

ужесточение требований к безопасности перевозок;

требования по страхованию пассажиров;

повышение прозрачности рынка и уплаты налогов.

В Минвосстановлении ориентируются на подход, применяемый в большинстве стран ЕС. Там цифровые платформы работают как технологические сервисы, а перевозку осуществляют лицензированные перевозчики в соответствии с транспортным законодательством.

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Первый заместитель министра развития общин и территорий Сергей Деркач отметил, что новое регулирование должно одновременно обеспечить прозрачные правила для бизнеса, развитие цифровых сервисов, конкуренцию и защиту пассажиров.

Как пишет народная депутат Ольга Васильевская-Смаглюк, почти 95% рынка такси в Украине работает в тени, а бюджет теряет до 4,5 млрд грн.

В Украине работает около 172 тысяч водителей такси, и только 9,5 тысячи из них легально. Это означает, что почти 95% рынка до сих пор находится вне правового поля.

Согласно исследованию Urban Research Center Киевской школы экономики, за 2025 год украинцы совершили около 239 млн поездок на такси, а объем рынка составил примерно $1 млрд (46 млрд грн). Но из-за того, что такси работает в тени, государственный бюджет ежегодно недополучает до 4,5 млрд грн.

Все из-за устаревшей модели регулирования, ориентированной на автопарки с лицензиями, тогда как реальный рынок давно перешел в цифровые платформы.

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9 июня Верховная Рада приняла закон 15111-д о налогообложении доходов через цифровые платформы. Он распространяется не только на такси, но и на доставку, аренду жилья и другие сервисы типа Bolt, Uklon, Glovo или Airbnb. Согласно ему, платформы становятся налоговыми агентами, а доход облагается налогом по льготной ставке 10%.

«Но, как я уже писала, закон завис из-за попытки хитроумных протащить в теле этого закона поправку, которая абсолютно его не касалась, а разрушала важный антикоррупционный предохранитель — фактически демонтировала пожизненный статус РЕР и ограничивала мониторинг РЕРов 12-ю месяцами после увольнения.

Что ж, поправку продлили, но закон до сих пор не подписан и несмотря на то, что он является частью нашего пакета евроинтеграционных обязательств, Совет Европы, Еврокомиссия и МВФ не советуют запускать его с этой поправкой внутри", — подытожила она.