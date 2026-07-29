Такси в Украине ждут новые правила: что изменится для водителей и платформ

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Аирдропы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

29 июля 2026, 14:33 Читати українською

Такси в Украине ждут новые правила: что изменится для водителей и платформ

Более 95% рынка такси в Украине находится в тени, из-за чего бюджет недополучает налоги, а участники рынка работают в неравных условиях. Минобновления готовит законодательные изменения, которые должны определить правила работы цифровых платформ, упростить легализацию водителей и ужесточить требования к безопасности перевозок. Об этом говорится в сообщении Министерства восстановления, инфраструктуры и транспорта.

Более 95% рынка такси в Украине находится в тени, из-за чего бюджет недополучает налоги, а участники рынка работают в неравных условиях.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

В министерстве отмечают, что действующее законодательство не учитывает фактическую модель работы рынка, где большинство поездок через цифровые платформы.

Новая модель регулировки должна предусматривать:

  • определение правового статуса цифровых платформ;
  • упрощение легальной работы водителей через цифровизацию процедур;
  • единые правила для всех участников рынка;
  • ужесточение требований к безопасности перевозок;
  • требования по страхованию пассажиров;
  • повышение прозрачности рынка и уплаты налогов.

В Минвосстановлении ориентируются на подход, применяемый в большинстве стран ЕС. Там цифровые платформы работают как технологические сервисы, а перевозку осуществляют лицензированные перевозчики в соответствии с транспортным законодательством.

Читайте: Рада приняла «налог на OLX»: что скрыто в новом законе

Первый заместитель министра развития общин и территорий Сергей Деркач отметил, что новое регулирование должно одновременно обеспечить прозрачные правила для бизнеса, развитие цифровых сервисов, конкуренцию и защиту пассажиров.

Как пишет народная депутат Ольга Васильевская-Смаглюк, почти 95% рынка такси в Украине работает в тени, а бюджет теряет до 4,5 млрд грн.

В Украине работает около 172 тысяч водителей такси, и только 9,5 тысячи из них легально. Это означает, что почти 95% рынка до сих пор находится вне правового поля.

Согласно исследованию Urban Research Center Киевской школы экономики, за 2025 год украинцы совершили около 239 млн поездок на такси, а объем рынка составил примерно $1 млрд (46 млрд грн). Но из-за того, что такси работает в тени, государственный бюджет ежегодно недополучает до 4,5 млрд грн.

Все из-за устаревшей модели регулирования, ориентированной на автопарки с лицензиями, тогда как реальный рынок давно перешел в цифровые платформы.

Читайте: Правительство готовит реформу услуг такси: что изменится для пассажиров

9 июня Верховная Рада приняла закон 15111-д о налогообложении доходов через цифровые платформы. Он распространяется не только на такси, но и на доставку, аренду жилья и другие сервисы типа Bolt, Uklon, Glovo или Airbnb. Согласно ему, платформы становятся налоговыми агентами, а доход облагается налогом по льготной ставке 10%.

«Но, как я уже писала, закон завис из-за попытки хитроумных протащить в теле этого закона поправку, которая абсолютно его не касалась, а разрушала важный антикоррупционный предохранитель — фактически демонтировала пожизненный статус РЕР и ограничивала мониторинг РЕРов 12-ю месяцами после увольнения.

Что ж, поправку продлили, но закон до сих пор не подписан и несмотря на то, что он является частью нашего пакета евроинтеграционных обязательств, Совет Европы, Еврокомиссия и МВФ не советуют запускать его с этой поправкой внутри", — подытожила она.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 13 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами