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29 июля 2026, 14:15 Читати українською

Фондовый рынок Южной Кореи потерял более $2 трлн из-за обвала акций

В среду, 29 июля, южнокорейский фондовый рынок второй день подряд пережил масштабную распродажу. После стремительного роста акций компаний, связанных с искусственным интеллектом, инвесторы начали массово исходить из позиций, что привело к потере до $2,18 трлн. рыночной стоимости компаний. Больше всего пострадали розничные инвесторы, покупавшие акции с привлечением заемных средств. Об этом сообщает Reuters.

Фондовый рынок Южной Кореи потерял более $2 трлн из-за обвала акций
Фото: pixabay

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Базовый индекс KOSPI в ходе торгов падал на 12,6%, однако к закрытию сократил потери до 6%. Накануне индекс рухнул почти на 11%, а нынешнее падение может стать самым плохим месячным результатом за всю историю. Лишь чуть больше месяца КOSPI потерял почти 40% стоимости от своего пика.

Маржинальные инвесторы усилили обвал

Объем торгов оставался низким, что свидетельствует о почти полном исчезновении покупателей в секторе, который еще несколько недель назад был одним из самых популярных в мире. Речь идет прежде всего о производителях чипов, активно зарабатывавших на буме инвестиций в сферу искусственного интеллекта.

Значительную часть этих акций скупали частные инвесторы, используя кредитное плечо. Именно этот фактор, ранее ускорявший рост рынка, теперь усиливает его падение, ведь брокеры принудительно закрывают убыточные позиции клиентов.

Во время парламентских слушаний министр финансов Южной Кореи Ку Юн Чхоль принес извинения за введение биржевых фондов (ETF) с кредитным плечом на отдельные акции. По его словам, решение было недостаточно продуманным. Он также сообщил, что правительство рассматривает меры по стабилизации рынка, в частности, пересмотр правил регулирования таких фондов, которые, по мнению части аналитиков, способствовали чрезмерному использованию заемных средств на фондовом рынке.

Результаты SK Hynix не успокоили инвесторов

«Это была очень популярная инвестиционная стратегия, от которой сейчас массово отказываются», — отметил руководитель направления стратегии азиатских акций Societe Generale в Гонконге Фрэнк Бензимра.

По его словам, больше всего дешевеют именно те акции, в которых инвесторы использовали больше кредитного плеча.

Даже сильная квартальная отчетность SK Hynix, сообщившая о шестикратном росте прибыли, не смогла остановить панику. Инвесторы ожидали еще лучших результатов.

Акции SK Hynix в ходе торгов теряли почти 20%, но со временем сократили падение до 9,6%. Акции Samsung Electronics снижались на 14%, а закрылись со спадом на 5,2%.

Итого SK Hynix и Samsung формируют более половины рыночной капитализации индекса KOSPI и были главными драйверами его роста в этом году, поскольку инвесторы стремились заработать на буме искусственного интеллекта на фоне дефицита современных микросхем памяти.

Акции крупнейшего в мире контрактного производителя чипов TSMC на Тайване также подешевели — на 3,5%.

Достиг ли рынок дна

«Надежды на восстановление рынка после почти 10% падения накануне быстро исчезли. Это спровоцировало панические продажи и заставило большинство инвесторов фиксировать убытки», — отметил аналитик Kiwoom Securities Хан Джи Йонг.

По его словам, участники рынка все больше сомневаются, что нынешний уровень индекса станет его минимумом.

Несмотря на резкое падение, с начала года индекс KOSPI все еще вырос на 41,5% в долларовом эквиваленте, что делает его успешным среди ведущих фондовых рынков мира в 2026 году.

Стратег BNY по макроэкономике Азиатско-Тихоокеанского региона Ви Кхун Чонг считает, что использование кредитного плеча на корейском рынке акций до сих пор остается высоким, поэтому дальнейшую распродажу нельзя исключать.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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