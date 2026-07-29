Один из крупнейших производителей железорудного сырья в Украине приостанавливает работу

Южный горно-обогатительный комбинат (Южный ГОК), совместное предприятие группы «Метинвест» Рината Ахметова и других акционеров, частично приостанавливает работу из-за атак россии на гражданские торговые суда, направляющиеся в украинские черноморские порты. Об этом сообщила пресс-служба компании 28 июля.

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Ухудшение ситуации

В компании отметили, что решение связано с ухудшением ситуации в черноморских портах. По ее данным, в июле под российские ракетные удары попали по меньшей мере 12 гражданских судов, в том числе перевозившие продукцию украинских металлургических предприятий.

Из-за рисков для экипажа судовладельцы прекратили рейсы в украинские порты.

В результате в портах и на складах Южного ГОКа накопились партии железной руды, подготовленные к экспорту. Из-за невозможности отгружать продукцию предприятие сокращает добычу.

В компании также напомнили, что с начала полномасштабной войны комбинат работал в условиях обстрелов, перебоев с энергоснабжением, росте логистических затрат, а также после внедрения механизма CBAM и усиления квот ЕС на украинскую продукцию ГМК.

Предприятие рассчитывает возобновить добычу в августе, если разрешит ситуация с безопасностью. На время приостановки работ работники будут привлечены к ремонтным и регламентным работам.

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Напомним

Ранее «Минфин» писал, что в мае 2026 года промышленность Украины показала восстановление после апрельского проседания. Общий объем промышленного производства вырос на 3,5% по сравнению с предыдущим месяцем.