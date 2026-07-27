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27 июля 2026, 11:28 Читати українською

Техгиганты сокращают персонал на фоне миллиардных инвестиций в искусственный интеллект

Американские технологические компании с начала 2026 г. сократили почти 140 000 рабочих мест и продолжают масштабные чистки в секторе на фоне рекордных инвестиций в искусственный интеллект. По информации Financial Times и данным Challenger, Gray & Christmas, на технологическую отрасль пришлось более трети всех корпоративных увольнений в США за этот период.

Американские технологические компании с начала 2026 г.

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Четыре крупнейших облачных провайдера — Amazon, Alphabet, Meta и Microsoft — сократили 50 000 работников, что составляет около 6% от их общего штата.

Массовые увольнения стали следствием чрезмерного найма в периоды пандемии Covid-19, однако теперь компании направляют ресурсы на инфраструктуру. Те же четыре техногиганта планируют совокупно потратить $725 млрд на строительство дата-центров, тогда как Oracle дополнительно инвестирует $70 млрд в инфраструктуру для ШИ-клиентов типа OpenAI.

Финансовое давление на фоне таких расходов уже сказывается. В июне Oracle уволила более 20 тысяч работников, после чего агентство S&P снизило ее кредитный рейтинг до уровня лишь на ступень выше «мусорного», сославшись на слабый денежный поток и неопределенность окупаемости инвестиций.

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Параллельно корпорации пересматривают бизнес-модели в перспективных ранее сегментах: в начале июля Microsoft сократила 4800 рабочих мест преимущественно в игровом подразделении Xbox, просмотрев стратегию спустя всего три года после поглощения Activision Blizzard за $75 млрд.

ИИ как прикрытие или реальная оптимизация?

Менеджмент отдельных компаний прямо объясняет увольнение ростом эффективности благодаря искусственному интеллекту. По данным Challenger, с мая 2023 года технологию упоминали как причину сокращения около 170 тысяч корпоративных рабочих мест. В мае исполнительный директор Block Джек Дорси уволил почти половину из 10 тысяч сотрудников, заявив об изменении требований к численности штата через ИИ.

Однако ряд экономистов скептически относятся к таким заявлениям. Профессор экономики Калифорнийского университета в Беркли Энрико Моретти отмечает, что ссылка на инновации часто является лишь удобным оправданием для маскировки управленческих ошибок во время чрезмерного найма предыдущих лет. Рынок реагирует на это соответствующим образом: анализ FT показал, что компании, объяснявшие увольнение внедрением ИИ, в течение 30 торговых дней после объявления отставали от индекса Nasdaq почти на 10%, в то время как другие фирмы — всего на 4%.

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Несмотря на масштабные сокращения в традиционных подразделениях отрасли, профильные ШИ-стартапы типа Anthropic и OpenAI продолжают активно расширять штаты, частично компенсируя кадровые потери на рынке труда.

Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пишет на темы: цифровые технологии, блокчейн, AI, криптовалюты и регуляции на финансовых рынках.
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Я Саня
Я Саня
27 июля 2026, 11:47
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В основному скорочують шароварщиків.
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