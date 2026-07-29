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29 июля 2026, 9:02 Читати українською

Reuters: аналитики ухудшили прогноз по золоту впервые с 2023 года

Аналитики впервые с конца 2023 года снизили свои прогнозы цен на золото после резкого падения с рекордных максимумов января, показал опрос Reuters, но большинство по-прежнему ожидают поддержки со стороны центральных банков и опасений по поводу финансовой устойчивости.

Аналитики впервые с конца 2023 года снизили свои прогнозы цен на золото после резкого падения с рекордных максимумов января, показал опрос Reuters, но большинство по-прежнему ожидают поддержки со стороны центральных банков и опасений по поводу финансовой устойчивости.► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новостиЧто показал опросОпрос 29 аналитиков и трейдеров, проведенный за последние три недели, показал медианный прогноз цены на золото в 2026 году на уровне 4509 долларов за тройскую унцию.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Что показал опрос

Опрос 29 аналитиков и трейдеров, проведенный за последние три недели, показал медианный прогноз цены на золото в 2026 году на уровне 4509 долларов за тройскую унцию. Это сопоставимо с прогнозом в 4916 долларов, сделанным три месяца назад, и знаменует собой первый случай корректировки прогнозов за 11 кварталов.

В январе цена на золото достигла рекордных 5595 долларов за унцию, после чего резко снизилась во втором квартале, показав худший результат с 2013 года, поскольку война с Ираном подстегнула инфляцию в энергетическом секторе и ожидания повышения процентных ставок.

С начала войны спотовые цены на золото упали примерно на 22%.

Однако аналитики утверждают, что основные структурные факторы, влияющие на цену золота, такие как геополитическая напряженность, государственный долг и обесценивание валюты, остаются неизменными.

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«За исключением краткосрочных колебаний, мы считаем, что структурная основа роста цен на золото не изменилась», — сказала аналитик Standard Chartered Суки Купер. «Цены на золото ищут нижний предел, прежде чем смогут сосредоточиться на следующем катализаторе роста».

Покупка центральных банков определят перспективы

В ходе опроса часто повторялась мысль о том, что центральные банки, вероятно, останутся наиболее надежным источником спроса, даже если объемы покупок снизятся по сравнению с недавними рекордными уровнями.

«Ухудшение фискальной ситуации, опасения по поводу доверия к валюте и постепенный отказ от чрезмерной зависимости от доллара остаются неизменными», — заявил Дэвид Рассел, генеральный директор компании GoldCore, занимающейся торговлей и брокерскими услугами в сфере драгоценных металлов.

Между тем аналитики в целом были менее оптимистичны в отношении потребления ювелирных изделий, особенно в Индии и Китае, крупнейших в мире рынках физического золота.

Высокие цены, вероятно, продолжат оказывать давление на спрос, особенно в Индии, после повышения импортных пошлин, заявила Анушри Ганеривала, аналитик Economist Intelligence Unit.

В мае Индия повысила импортные пошлины на золото и серебро с 6% до 15% в рамках усилий по ограничению зарубежных закупок этих металлов и снижению нагрузки на валютные резервы страны.

Что с ценами на серебро

Аналитики ожидают, что средняя цена на серебро в 2026 году составит 72 доллара за унцию, что ниже прогнозируемых трехмесячной давности 78 долларов.

Двойная роль серебра как драгоценного и промышленного металла делает его уязвимым перед опасениями по поводу замедления промышленной активности и слабого спроса в солнечном секторе, несмотря на то, что рынок остается структурно напряженным, показал опрос.

«Улучшения, достигнутые благодаря развитию искусственного интеллекта, электромобилей и возобновляемой солнечной энергетики, обеспечат устойчивый рост промышленности и окажут поддержку на уровне от 40 долларов и выше», — заявила аналитик StoneX Рона О’Коннелл.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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