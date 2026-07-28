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28 июля 2026, 17:32 Читати українською

В Украине могут ввести новую налоговую амнистию: что известно

Государственная служба финансового мониторинга работает над законопроектом о новой налоговой амнистии. Об этом сообщила народная депутат Ольга Васильевская-Смаглюк.

В Украине могут ввести новую налоговую амнистию: что известно
Фото: magnific

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По ее словам, документ уже прошел несколько раундов консультаций с комитетом экспертов Совета Европы MONEYVAL, оценивающим выполнение странами международных стандартов в сфере противодействия отмыванию средств.

Что известно о законопроекте

По словам депутата, в ходе консультаций европейские эксперты высказали ряд замечаний к документу, в частности, относительно механизмов противодействия отмыванию средств. Поэтому Госфинмониторинг якобы готовит новую редакцию законопроекта.

Василевская-Смаглюк также утверждает, что проект пока не обнародуется, а его содержание остается закрытым.

По мнению депутата, инициатива может быть связана с подготовкой к принятию закона о виртуальных активах, который должен ввести регулирование рынка криптовалют и их налогообложение.

Теневые миллиарды

Она отметила, что, по экспертным оценкам, украинцы могут хранить более 60 млрд долларов наличной валюты.

Кроме того, по данным НАПК, в декларациях должностных лиц за 2025 год были задекларированы криптоактивы почти на 839 млн грн.

Читайте также: Крипта, наличные деньги, золото и зарубежная недвижимость: что задекларировали чиновники в 2025 году

Василевская-Смаглюк подчеркнула, что это лишь «верхушка айсберга», напомнив, что еще 6 лет назад украинские чиновники совокупно задекларировали более 46 тысяч биткоинов, что по нынешнему курсу составляет около $3 млрд.

Она также предположила, что новая налоговая амнистия может предусматривать легализацию активов непонятного происхождения после уплаты бюджета 5% от их стоимости.

Напомним

Глава парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил, что Верховная Рада в августе 2026 года планирует принять законопроект о виртуальных активах, который должен урегулировать рынок криптоактивов в Украине.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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0
Vadimra
Vadimra
28 июля 2026, 17:51
#
Не прошло и полгода…
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