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28 июля 2026, 8:41 Читати українською

PEP стало почти вдвое больше, но банки все реже считают их рисковыми — депутат

За последние два с половиной года доля самих PEP, которых банки относят к категории высокого риска, снизилась с 57,1% до 33,9%. Об этом сообщила народная депутат Ольга Васильевская-Смаглюк со ссылкой на данные НБУ.

За последние два с половиной года доля самих PEP, которых банки относят к категории высокого риска, снизилась с 57,1% до 33,9%.
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Что говорит статистика

Зато доля тех, кому после индивидуальной оценки определяют низкий уровень риска, выросла с 14,4% до 40%.

Аналогичная тенденция наблюдается и в отношении членов семей PEP и связанных с ними лиц: доля клиентов с высоким риском сократилась с 52,2% до 32,4%, в то время как низкий риск вырос с 19,5% до 43,1%.

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При этом количество самих PEP выросло. За последние два с половиной года количество PEP, членов их семей и связанных лиц, которых банки идентифицируют во время финансового мониторинга, выросло с 65,3 тыс. до 122,7 тыс.

«А это означает, что банковская система сегодня работает со значительно большим количеством PEP, чем два с половиной года назад. И, несмотря на это, доля тех, кого идентифицируют как клиентов с высоким риском, не выросла, а резко сократилась. И связано это с тем, что банки всё активнее применяют риск-ориентированный подход. То есть оценивают не только сам статус PEP, но и реальные риски конкретного клиента, его финансовое поведение и операции», — подытожила Василевская-Смаглюк.

Напомним

Ранее «Минфин» писал, что в рамках новой программы с МВФ Украина взяла на себя ряд обязательств в сфере AML/CFT (противодействие отмыванию средств и финансированию терроризма). Они зафиксированы в Меморандуме об экономической и финансовой политике, который является частью программы МВФ.

Ранее НБУ подчеркнул, что банки не должны формально подходить к обслуживанию клиентов — политически значимых лиц, членов их семей и лиц, связанных с политически значимыми лицами (politically exposed person, PEP), относить всех PEP к категории клиентов с высоким уровнем риска деловых отношений и неоправданно ограничивать для них доступ.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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