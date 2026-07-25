Дубай будет платить туристические бонусы за приглашение гостей из-за границы

Дубай ввел программу A Dubai Invite, в рамках которой резиденты Объединенных Арабских Эмиратов могут получать туристические бонусы за приглашение друзей и родственников из-за границы. Об этом пишет «Судебно-юридическая газета».

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Что известно об инициативе

Инициативу предложил Департамент экономики и туризма Дубая. Она предполагает, что жители ОАЭ могут зарегистрировать иностранных гостей, планирующих посетить город. По прибытии туриста участник программы получает специальный бонусный пакет.

Его стоимость превышает 3000 дирхамов ОАЭ — примерно $817. В то же время, это не денежная выплата, а набор туристических предложений. В номерах предоставляется бесплатное или льготное проживание в отелях, скидки в ресторанах, билеты на достопримечательности и другие преимущества.

Один резидент может получить максимум три бонусных пакета. Приглашать разрешено только людей, не являющихся резидентами ОАЭ и прибывающих в страну по туристической визе или имеющих право оформить ее по прибытии.

Программа будет действовать для туристов, которые приедут в Дубай с 20 июля по 31 октября 2026 года. Полученные бонусы можно использовать до 31 декабря 2026 года, если для отдельных предложений не установлены другие сроки.