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25 июля 2026, 12:36 Читати українською

Спрос на ИИ-специалистов в Украине стремительно растет: какие зарпаты предлагают

Спрос на специалистов в сфере искусственного интеллекта продолжает стремительно расти. Вместе с ним повышаются и предложения от работодателей. Специалисты по разработке и внедрению ИИ стали одними из самых востребованных на рынке труда. Об этом свидетельствуют данные аналитики Work.ua.

Спрос на специалистов в сфере искусственного интеллекта продолжает стремительно расти.

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Сколько платят специалистам по ИИ

По состоянию на июль 2026 средняя заработная плата специалиста по ИИ в Украине составляет 45 000 гривен. Медиана желаемой заработной платы тех, кто в активном поиске работы — 40 000 гривен. Это такие профессии, как разработчик искусственного интеллекта, AI developer, AI-разработчик и другие касающиеся должности.

Если сравнивать заработную плату работника с прошлым годом, то местами она выросла почти вдвое. По состоянию на июль 2025 средняя заработная плата составила 24 500 гривен.

Однако диапазон заработных плат в этой области достаточно широк и зависит от уровня квалификации и сложности проектов:

  • минимальный порог для позиций Junior и разработчиков начального уровня составляет около 20 000 гривен;
  • максимальные оклады для опытных Senior-специалистов и архитекторов ИИ-систем достигают 132 000 гривен.

Спрос и формат работы

Запрос компаний на работников, разбирающихся в AI, вырос на 63%. Это свидетельствует о том, что инструменты искусственного интеллекта становятся обыденностью украинского бизнеса.

Статистика также показывает, что размер дохода практически не зависит от местонахождения специалиста. Независимо от того, работает разработчик в офисе или удаленно из дома, заработная плата остается одинаковой.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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