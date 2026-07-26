В Германии изменили правила провоза ручной клади: где можно брать до 2 литров жидкости

Обновленные правила провоза ручной клади в Германии с июля 2026 года — где можно брать 2 литра жидкости и не доставать ноутбук, а где пока действуют старые нормы. Ausnews.de предоставило полный список и практические советы для пассажиров.

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В крупных аэропортах постепенно внедряются современные CT-сканеры для досмотра ручной клади. Первым стал аэропорт Кёльн/Бонн, где установлена самая современная система в Европе стоимостью 25 миллионов евро.

Вслед за ним технологию уже используют Штутгарт, Нюрнберг, Франкфурт и Берлин. Мюнхен и Гамбург находятся на разных стадиях модернизации.

Обновленные правила провоза ручной клади

Обычно ёмкости с жидкостями, гелями или кремами могут вмещать максимум 100 мл и должны быть упакованы в прозрачный многоразовый пластиковый пакет объёмом 1 литр.

Ноутбуки и планшеты на досмотре, как правило, нужно предъявлять отдельно. Однако в аэропортах, оснащённых современными CT-сканерами, эти правила меняются.

Благодаря новой 3D-технологии путешественникам больше не нужно доставать пакет с жидкостями и электронику при досмотре. CT-сканеры создают детальное трёхмерное изображение содержимого ручной клади, позволяя сотрудникам безопасности видеть все предметы под любым углом без необходимости их извлекать.

Главные преимущества для пассажиров:

Больше свободы с жидкостями: в аэропортах с CT-сканерами разрешается брать с собой до двух литров жидкости в герметичных контейнерах. Вместо строгих 100 мл теперь можно провозить шампуни, гели, кремы и другие жидкости в более удобных объёмах.

Экономия времени: ноутбуки, планшеты и пауэрбанки можно не доставать из сумки. Это значительно ускоряет прохождение досмотра и сокращает очереди.

Меньше стресса: пассажирам не нужно спешно распаковывать и упаковывать вещи на контрольной полосе. Достаточно просто поставить сумку на ленту и забрать её после сканирования.

Какие аэропорты уже перешли на CT-технологию

Новые правила для ручной клади вступают в силу по всей Германии — но не везде одновременно.

Современные CT-сканеры, которые позволяют оставлять жидкости и электронику в сумках, уже работают в пяти крупных аэропортах страны.

Однако степень модернизации везде разная: где-то новые полосы охватывают все терминалы, а где-то соседствуют со старыми сканерами, где действуют прежние ограничения.

Где уже действуют новые правила:

Кёльн/Бонн (CGN) — полностью, все 11 полос.

Нюрнберг (NUE) — полностью.

Франкфурт (FRA) — частично большинство полос в Терминале 1 и все в Терминале 3.

Берлин-Бранденбург (BER) — частично. 24 CT-полосы.

Штутгарт (STR) — частично. Терминалы 1 и 3.

Однако важно помнить: в аэропортах с частичным внедрением (Франкфурт, Берлин, Штутгарт) на старых полосах по-прежнему действуют старые правила (100 мл, электроника отдельно). Пассажирам рекомендуется заранее проверять информацию на сайте аэропорта и упаковывать жидкости по старой норме, чтобы избежать проблем.