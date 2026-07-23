После фронта — в студенческие аудитории. Ваше высшее образование начинается сейчас

Война повлияла на всех и затронула каждый аспект нашей жизни.

Во многих случаях это касается и планов обучения и выбора профессии: мечты пришлось поставить на паузу. Но бывают моменты, когда появляется реальный шанс на положительные изменения и один из них это вступительная кампания 2026 года и специальные возможности для ветеранов, защитников и их детей.

Поступление в университет это возможность вернуться к отложенным планам или же начать новый путь, получить образование и профессию, которая бы не только обеспечивала материально, но и была по душе.

Ветеранский Кластер Украины и Институт ветеранов «Архитектура Устойчивости» У КНУБА есть программа сопровождения именно для ветеранов, защитников и их детей — чтобы путь от решения о поступлении в диплом и работу по специальности был максимально прост.

Речь идет о более чем 50 специальностях и 100+ образовательных программах, возможность получить второе высшее образование или закончить магистратуру. Гарантируем психологическую поддержку на каждом этапе и партнерство с компаниями типа Axor, Barks и другими, которые готовы брать на работу выпускников.

Учиться можно очно, заочно, онлайн или дистанционно — с любой точки Украины в более чем 12 университетах-партнерах.

Вступительная кампания на бакалавриат уже продолжается: подача заявлений — с 19 июля по 1 августа, зачисление — до 13 августа. На магистратуру заявления принимают с 7 по 22 августа.

Не оставайтесь один на один с этим решением — наша команда сопровождает на каждом шагу: от представления документов до трудоустройства.

Присоединяйтесь: www.Veterano.info

Руководитель программы — Артем Гончаренко +38 (073) 177-72-73

Координатор программ высшего образования и поступления: Антонина Михайловна Савченко +380 (63) 245−34−05