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23 июля 2026, 15:56 Читати українською

В Украине смертность почти в четыре раза превысила рождаемость — Opendatabot

За первые шесть месяцев 2026 года в Украине родилось 73 292 ребенка, тогда как умерло 259 853 человека. Это означает, что на одного новорожденного приходится более трех умерших, а общий разрыв между количеством рождений и смертей приблизился к соотношению 1 к 4. Такие данные приводит платформа Opendatabot со ссылкой на статистику Министерства юстиции.

За первые шесть месяцев 2026 года в Украине родилось 73 292 ребенка, тогда как умерло 259 853 человека.

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Рождаемость в Украине продолжает сокращаться. По итогам первого полугодия 2026 года количество новорожденных было на 16% меньше, чем за аналогичный период 2025 года. Если сравнивать с довоенным периодом, показатель сократился примерно вдвое.

Сейчас в Украине ежемесячно регистрируется около 12 тысяч рождений. Для сравнения еще десять лет назад этот показатель составлял около 32 тысяч детей в месяц.

Наибольший спад в прифронтовых областях

Самая сложная демографическая ситуация остается в регионах, приближенных к боевым действиям. В Донецкой области количество рождений сократилось втрое, а в Запорожской области — на 23%.

В то же время падение зацепило и области, не находящиеся непосредственно в зоне боевых действий. В Винницкой, Львовской и Тернопольской области количество новорожденных уменьшилось примерно на 20%.

Больше всего детей за первое полугодие родилось в:

  • Киеве — 8 352 ребенка;
  • Львовской области — 6 617;
  • Днепропетровской области — 5 611;
  • Одесской области — 5 450.

В гендерной структуре новорожденных существенных изменений не произошло: мальчики составляли 51%, девочки — 49%.

Смертность снова растет

По данным Opendatabot, в первом полугодии 2026 года в Украине было зафиксировано почти 260 тысяч смертей — это на 4% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Больше всего смертей зарегистрировали в Днепропетровской области — 28 386 случаев. В Киеве умер 20 121 человек, что на 11% больше, чем годом ранее.

Наибольший разрыв между рождаемостью и смертностью наблюдается на территориях, наиболее пострадавших от войны.

  • в Донецкой области на одного родившегося ребенка приходится 19 смертей;
  • на Херсонщине — 14;
  • в Сумской, Черниговской и Харьковской областях этот показатель составляет около шести смертей на одно рождение.

Сравнительно лучшую демографическую ситуацию имеют Ровенская, Волынская и Закарпатская области. Однако даже там смертность вдвое превышает количество рождений.

Демографический вызов

Сокращение населения стало одной из самых больших долгосрочных проблем для Украины. На показатели влияют не только последствия войны, но и общеевропейские тенденции снижение рождаемости, старение населения и изменение моделей создания семей.

Ранее Минфин писал, что правительство в рамках демографической стратегии до 2040 года рассматривает меры по поддержанию рождаемости, возвращению украинцев из-за границы и привлечению мигрантов. В то же время, экономисты отмечают, что даже масштабная государственная поддержка не даст быстрого эффекта, поскольку демографические изменения формируются в течение десятилетий.

Для экономики сокращение населения означает меньшее количество работников, дополнительную нагрузку на пенсионную систему и необходимость изменений в подходах к рынку труда. Именно поэтому демографические показатели все больше становятся фактором экономического планирования.

Читайте также: Украина стала мировым антилидером по потере населения

Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пишет на темы: цифровые технологии, блокчейн, AI, криптовалюты и регуляции на финансовых рынках.
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 7

+
+30
Abramon
Abramon
23 июля 2026, 16:00
#
Хто ж в тих квартирах жити буде, які невпинно ростуть в ціні?
Насправді — це катастрофа для України.
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
23 июля 2026, 17:38
#
Бездітні самотні пенсіонери
+
+27
TAN72
TAN72
23 июля 2026, 16:19
#
Ну на фронте потерь почти нет как говорил Зе
+
+27
efess
efess
23 июля 2026, 16:26
#
Депопуляція не жартує…
+
+30
Dmitry V.G.
Dmitry V.G.
23 июля 2026, 16:42
#
«Мудрый нарид» сам выбрал себе судьбу, нечего теперь плакать по волосам, потерявши голову.
Точка невозврата уже пройдена, так как естественное воспроизведение населения уже невозможно, слишком мало молодёжи и численность репродуктивного населения постоянно сокращается из-за эмиграции и потерь на фронте.

Прогноз ООН: Доля молодежи в стране к 2050 году может сократиться втрое и составить около 6,6% от общего числа жителей, а к 2100 году численность населения Украины сократится до 15млн человек.

Зато какие Майданы проводили! Весь мир аплодировал! Разом нас багато, нас не подолаты!
+
0
SomeOne21
SomeOne21
23 июля 2026, 17:13
#
Ну так, мухи і котлети це ж одне і те саме, треба їх в один кошик скидати і розповідати, що то яблука
+
+12
S1ax
S1ax
23 июля 2026, 17:24
#
Можете посмотреть опендатабот (гугл). Смертность преобладает над рождением с 91 года и больше усиливается. Лишь в 2012 году было около паритета🤔
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