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24 июля 2026, 14:50 Читати українською

С 1 сентября студенческие стипендии вырастут: кто сможет получить самые большие выплаты

С 1 сентября 2026 г. в Украине существенно изменится система государственной поддержки студентов. Президентская стипендия вырастет вдвое — с 10 тыс. до 20 тыс. грн в месяц. Увеличатся также академические и минимальные стипендии для студентов колледжей. Об этом сообщает Forbes-Украина со ссылкой на информацию от Комитета Верховной Рады по молодежи и спорту.

С 1 сентября 2026 г.

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На реализацию программы в государственном бюджете предусмотрено 1,2 млрд. грн.

Кто сможет получать самую большую стипендию

Как сообщили в подкомитете по вопросам государственной молодежной политики, президентскую стипендию в размере 20 тыс. грн будут назначать абитуриентам, которые сдадут национальный мультипредметный тест (НМТ) на 185 и более баллов по каждому предмету.

По оценкам парламентского комитета, таким требованиям отвечает примерно 1% нынешних абитуриентов — около 3 тысяч человек.

Кроме президентской стипендии, возрастут и базовые выплаты студентам вузов:

  • президентская стипендия — 20 тыс. грн в месяц;
  • академическая стипендия — 5,8 тыс. грн;
  • минимальная стипендия — 4 тыс. грн;
  • стипендия по отраслевому принципу — 5100 грн.

Как изменятся стипендии для студентов колледжей

Отдельно правительство предусмотрело повышение стипендий для студентов учреждений профессионального образования. Речь идет как об обычных академических выплатах, так и о президентских и отраслевых стипендиях.

В большинстве случаев их размер увеличится вдвое:

  • стипендия Президента Украины вырастет с 7600 грн до 15200 грн.
  • стипендия Верховной Рады Украины увеличится с 3320 грн до 6640 грн.
  • минимальная академическая стипендия повысится с 1510 грн до 3020 грн.
  • повышенная академическая стипендия (за особые успехи в учебе) вырастет с 2197 грн до 4394 грн.
  • отраслевая стипендия увеличится с 1930 грн до 3860 грн.
  • повышенная отраслевая стипендия будет составлять 5618 грн вместо нынешних 2809 грн.

Какую еще поддержку получат поступающие

Отдельные льготы предусмотрены для молодежи с прифронтовых и временно оккупированных территорий. Такие абитуриенты смогут поступать в украинские университеты без сдачи национального теста, а только по результатам собеседования через образовательные центры. Они будут работать с 1 июля по 30 августа.

Кроме того, при поддержке ООН и ЮНИСЕФ будущие студенты будут иметь право на единовременную помощь в размере 50 тыс. грн, а также смогут претендовать на гранты для оплаты обучения.

Для студентов-контрактников продолжит действовать программа государственных грантов, компенсирующая часть стоимости обучения в зависимости от результатов НМТ.

Поступающие, получившие от 150 баллов по любым двум предметам (или от 140 баллов для отдельных специальностей), могут рассчитывать на грант от 17 тыс. грн в год.

Для набравших 170 баллов и более сумма государственной поддержки составит 25 тыс. грн в год.

Читайте также: Популярные университеты обновили прайсы на обучение перед началом вступительной кампании

Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пишет на темы: цифровые технологии, блокчейн, AI, криптовалюты и регуляции на финансовых рынках.
Источник: Минфин
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