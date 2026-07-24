С 1 сентября 2026 г. в Украине существенно изменится система государственной поддержки студентов. Президентская стипендия вырастет вдвое — с 10 тыс. до 20 тыс. грн в месяц. Увеличатся также академические и минимальные стипендии для студентов колледжей. Об этом сообщает Forbes-Украина со ссылкой на информацию от Комитета Верховной Рады по молодежи и спорту.
С 1 сентября студенческие стипендии вырастут: кто сможет получить самые большие выплаты
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На реализацию программы в государственном бюджете предусмотрено 1,2 млрд. грн.
Кто сможет получать самую большую стипендию
Как сообщили в подкомитете по вопросам государственной молодежной политики, президентскую стипендию в размере 20 тыс. грн будут назначать абитуриентам, которые сдадут национальный мультипредметный тест (НМТ) на 185 и более баллов по каждому предмету.
По оценкам парламентского комитета, таким требованиям отвечает примерно 1% нынешних абитуриентов — около 3 тысяч человек.
Кроме президентской стипендии, возрастут и базовые выплаты студентам вузов:
- президентская стипендия — 20 тыс. грн в месяц;
- академическая стипендия — 5,8 тыс. грн;
- минимальная стипендия — 4 тыс. грн;
- стипендия по отраслевому принципу — 5100 грн.
Как изменятся стипендии для студентов колледжей
Отдельно правительство предусмотрело повышение стипендий для студентов учреждений профессионального образования. Речь идет как об обычных академических выплатах, так и о президентских и отраслевых стипендиях.
В большинстве случаев их размер увеличится вдвое:
- стипендия Президента Украины вырастет с 7600 грн до 15200 грн.
- стипендия Верховной Рады Украины увеличится с 3320 грн до 6640 грн.
- минимальная академическая стипендия повысится с 1510 грн до 3020 грн.
- повышенная академическая стипендия (за особые успехи в учебе) вырастет с 2197 грн до 4394 грн.
- отраслевая стипендия увеличится с 1930 грн до 3860 грн.
- повышенная отраслевая стипендия будет составлять 5618 грн вместо нынешних 2809 грн.
Какую еще поддержку получат поступающие
Отдельные льготы предусмотрены для молодежи с прифронтовых и временно оккупированных территорий. Такие абитуриенты смогут поступать в украинские университеты без сдачи национального теста, а только по результатам собеседования через образовательные центры. Они будут работать с 1 июля по 30 августа.
Кроме того, при поддержке ООН и ЮНИСЕФ будущие студенты будут иметь право на единовременную помощь в размере 50 тыс. грн, а также смогут претендовать на гранты для оплаты обучения.
Для студентов-контрактников продолжит действовать программа государственных грантов, компенсирующая часть стоимости обучения в зависимости от результатов НМТ.
Поступающие, получившие от 150 баллов по любым двум предметам (или от 140 баллов для отдельных специальностей), могут рассчитывать на грант от 17 тыс. грн в год.
Для набравших 170 баллов и более сумма государственной поддержки составит 25 тыс. грн в год.
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