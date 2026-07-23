Украинцы 50+ все активнее трудоустраиваются: какие вакансии самые популярные

В Украине граждане от 50 лет все активнее трудоустраиваются и адаптируются к требованиям современного рынка труда. По данным Государственной службы занятости, на конец июня 2026 года при содействии ведомства работу нашли 47 тысяч человек этой возрастной категории — это 32% от общего количества всех трудоустроенных за этот период. Об этом сообщает РБК-Украина.

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Динамика трудоустройства кандидатов 50+ демонстрирует стабильный рост за последние годы:

2023 год — 77 тысяч человек;

2024 год — 80 тысяч человек;

2025 год — 110 тысяч человек.

Наибольшую активность по привлечению специалистов старшего возраста в этом году демонстрируют работодатели Днепропетровской, Львовской, Черкасской, Полтавской, Киевской и Винницкой областей.

Топ-должности для специалистов с опытом

Чаще всего работодатели ищут и принимают на работу кандидатов от 50 лет на следующие позиции:

Транспорт и логистика: водители, трактористы;

Торговля и услуги: продавцы, повара, швеи, укладчики-упаковщики;

Администрирование и финансов: бухгалтеры, специалисты государственной службы;

Медицина и соцсфера: медсестры, социальные рабочие;

Охрана и обслуживание: охранники, рабочие по обслуживанию домов.

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Проект «Опыт имеет значение»

Чтобы ускорить интеграцию опытных специалистов и перекрыть дефицит кадров, в мае 2026 г. в Украине стартовал национальный проект «Опыт имеет значение».

По информации Государственной службы занятости, с начала запуска программы:

К инициативе присоединились 2,3 тысяч граждан.

Работодатели подали более 2,7 тысяч соответствующих вакансий.

800 участников уже успешно трудоустроены, а еще около 700 проходят стажировку.

Наибольший спрос на участие в проекте зафиксирован в Киеве, Львовской, Харьковской, Запорожской, Николаевской и Ровенской областях.

Основной пул запросов в рамках программы включает вакансии продавцов, бухгалтеров, водителей, поваров, администраторов и швей. В условиях дефицита рабочей силы на рынке труда опытные кадры становятся ключевым ресурсом украинского бизнеса.