Рынок гособлигаций США лихорадит: почему инвесторы массово продают бумаги

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Наибольшее внимание привлекают 30-летние гособлигации США. Их доходность поднялась до 5,19%, что почти соответствует максимумам 2007 года. Доходность 10-летних бумаг достигла 4,71%, а двухлетних — 4,37%.

Аналитики объясняют: рост доходности означает падение цен на облигации. Это свидетельствует, что инвесторы требуют более высокой компенсации за риски, которые в последнее время заметно выросли.

Почему инвесторы продают американские облигации

Толчком к распродаже стало обострение конфликта вокруг Ирана, которое снова повысило опасения по поводу инфляции из-за более дорогой нефти. В то же время, американская экономика пока демонстрирует устойчивость, что также уменьшает вероятность быстрого снижения процентных ставок Федеральной резервной системой.

Ситуацию усложняет и новый подход нового главы ФРС Кевина Уорша. В отличие от своего предшественника Джерома Пауэлла, который заранее сигнализировал о будущих решениях регулятора, Уорш сознательно отказывается от детальных прогнозов и предлагает рынку ориентироваться прежде всего на экономическую статистику.

Читайте также: ФРС изменяет правила игры: Кевин Уорш отказывается от подсказок для рынка

Из-за этого неопределенность только усилилась. Сейчас инвесторы активно пересматривают свои ожидания по поводу дальнейших действий Федрезерва.

Основные факторы, которые сейчас влияют на рынок:

рост цен на нефть из-за конфликта вокруг Ирана;

устойчивые характеристики американской экономики;

отсутствие четких сигналов от Федеральной резервной системы;

ожидание, что процентные ставки могут оставаться высокими дольше, чем предполагалось ранее;

опасения по поводу увеличения государственных заимствований США.

По оценкам рынка, вероятность повышения базовой ставки ФРС уже на следующей неделе возросла до 38%, хотя еще неделю назад она оценивалась только в 12%.

Почему это важно для мировых финансовых рынков

Рост доходности американских гособлигаций оказывает влияние далеко за пределами США. Казначейские бумаги считаются эталоном безрисковых инвестиций, поэтому их доходность определяет стоимость кредитов, корпоративных облигаций, ипотеки и даже оценка акций во всем мире.

Несмотря на нервную реакцию рынка, часть экспертов не ожидает нового повышения ставки ФРС. По их мнению, нынешний скачок инфляционных ожиданий связан прежде всего с удорожанием энергоносителей, а такие факторы регулятор традиционно учитывает более осторожно.

В то же время, инвесторы признают, что в ближайшие месяцы финансовые рынки могут оставаться очень волатильными. Пока не станет ясно, как будет развиваться ситуация на Ближнем Востоке и как будет реагировать Федеральная резервная система, резкие колебания доходности американских облигаций могут стать привычным явлением.

Читайте также: ФРС еще трижды поднимет ставки в этом году и не снизит их до 2028-го — Bank of America