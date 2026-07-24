США ввели новые пошлины для 60 стран

Администрация президента США Дональда Трампа в пятницу, 24 июля, ввела новые пошлины в размере 10% и 12,5% на товары из 60 торговых партнеров, включая страны Европейского Союза и Китай. Причиной послужили обвинения в недостаточном контроле за использованием принудительного труда. Об этом сообщает Reuters.

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Новые тарифы вступили в силу сразу после завершения действия временной глобальной пошлины в 10%.

Какие страны получили новые ставки

Администрация США установила 10-процентную пошлину для товаров из Аргентины, Бангладеш, Великобритании, Камбоджи, Канады, Эквадора, Сальвадора, Гватемалы, Гондураса, Индии, Индонезии, Иордании, Малайзии, Мексики, Пакистана, Шри-Ла.

Для Европейского Союза, Тайваня, Японии, Южной Кореи и Швейцарии утверждены такие ставки, которые вместе с существующими базовыми пошлинами суммарно составляют 10% или 12,5%.

Остальные 38 стран получили максимальную ставку в 12,5%. Среди них — Вьетнам, а также Китай, обвиняемый США в содержании уйгурского меньшинства в рабочих лагерях Пекин эти обвинения отвергает.

Представители администрации США уже сообщили китайской стороне о намерении вернуть общий уровень пошлин на товары из КНР до 20% — планки, о которой Трамп договаривался с Си Цзиньпином во время перемирия в ноябре 2025 года. К пятнице ставка для Китая опустилась до 10% без учета 25-процентных пошлин на промышленные товары, введенные еще в первый срок Трампа.

Какие товары освободили от пошлин

Новые тарифы включают 99,4% американского импорта, однако содержат ряд исключений. От пошлин освободили:

нефть и природный газ;

удобрения;

отдельные продукты питания;

автомобили, сталь, алюминий и медь, которые уже облагаются пошлинами из соображений национальной безопасности;

самолеты и комплектующие;

критически важны минералы.

Новые тарифы стали очередной попыткой Белого дома реализовать стратегию Трампа по масштабному применению пошлин.

В феврале Верховный суд США отменил так называемые «зеркальные» пошлины в размере от 10 до 50%, которые Трамп ввел, ссылаясь на закон о чрезвычайном положении, чтобы сократить торговый дефицит страны.

США обвиняют партнеров в слабой борьбе с принудительным трудом

Торговый представитель США Джеймисон Грир заявил, что американский запрет на импорт товаров, произведенных с использованием принудительного труда, действует почти столетие и строго выполняется.

«Соединенные Штаты уже почти сто лет запрещают импорт товаров, изготовленных с использованием принудительного труда, и жестко соблюдают этот запрет. Пора, чтобы наши торговые партнеры делали то же», — заявил он.

По словам Грира, новые меры должны устранить как нарушение прав человека, так и недобросовестную торговую практику.

Новые пошлины введены в соответствии с разделом 301 Закона о торговле 1974 года.

Именно этот механизм позволяет администрации Трампа сохранить минимальный уровень пошлин практически на весь импорт даже после решения Верховного суда. Кроме того, такой подход считается более устойчивым к возможным судебным тяжбам.

Реакция ЕС и других стран

В Еврокомиссии положительно оценили, что новые тарифы соответствуют договоренностям между ЕС и США.

«ЕС положительно воспринимает то, что это решение соответствует тарифным обязательствам США, согласованным в совместном заявлении ЕС и США», — заявил представитель Европейской комиссии.

В Брюсселе также отметили, что это создает предпосылки для дальнейших переговоров о новых исключениях из тарифов и углублении сотрудничества.

Швейцария, хотя и не согласилась с обвинениями США в принудительном труде, подтвердила, что Вашингтон придерживался ранее согласованного максимального уровня пошлин.

В Великобритании заявили, что новые меры не ухудшат условия торговли.

«Для британского бизнеса это заявление не приведет к отрицательным изменениям тарифов. Наше торговое соглашение с США остается в силе, а сегодня мы даже получили улучшение условий торговли благодаря нулевым пошлинам на виски и продукцию медицинских технологий», — сообщил представитель британского правительства.

Австралия и Бразилия назвали новые тарифы необоснованными и заявили, что будут добиваться их отмены.

Норвегия также заявила, что не видит оснований для введения таких мер.

Канада, которая на этой неделе уже столкнулась с новыми пошлинами США на товары общей стоимостью $20 млрд, отреагировала сдержанно.

Министр, ответственный за торговлю с США, Доминик Леблан заявил, что Оттава продолжит конструктивные переговоры с Вашингтоном по тарифам и другим нерешенным вопросам.

Влияние на экономику

Бывшая советница Белого дома по торговле Келли Энн Шоу отметила, что новые пошлины в целом соответствуют предыдущим ожиданиям рынка, хотя к перечню исключений добавили еще 471 товар.

По ее мнению, экономический эффект от новых мер вряд ли будет существенно отличаться от текущей ситуации.

Алмазная отрасль Бельгии среди немногих выигравших

Одним из немногих бенефициаров решения стал алмазный сектор Бельгии. Антверпенский всемирный алмазный центр сообщил, что возобновление тарифного исключения является важной новостью для отрасли. В 2024 году Бельгия экспортировала в США полированные алмазы на $2,1 млрд.

Это исключение было отменено после того, как Верховный суд США в феврале признал незаконными глобальные тарифы, введенные администрацией Трампа.

Напомним

«Минфин» писал, что администрация президента США Дональда Трампа может уже на этой неделе ввести новые пошлины для около 60 стран.

Ранее Трамп подписал указ о введении 50-процентной пошлины на широкий перечень импортируемых из Канады товаров. В Белом доме объяснили решение тем, что Оттава якобы создает неравные условия для американских производителей автомобилей, молочной продукции и алкоголя.

Начиная с 22 июля Соединенные Штаты ввели 25% пошлины на большую часть импорта из Бразилии.