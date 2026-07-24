ЕС отложил пересмотр ценового потолка на российскую нефть и расширил энергетические санкции

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Аирдропы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

24 июля 2026, 10:55 Читати українською

ЕС отложил пересмотр ценового потолка на российскую нефть и расширил энергетические санкции

Как сообщает Le Monde, Европейский Союз принял новые решения в рамках 21-го пакета санкций против России. Брюссель решил до 15 июля 2027 г. приостановить автоматический пересмотр механизма предельной цены на российскую нефть, а также ввел новые ограничения в отношении судов, нефтеперерабатывающих предприятий, трейдеров и компаний, которые помогают обходить санкции.

Как сообщает Le Monde, Европейский Союз принял новые решения в рамках 21-го пакета санкций против России.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

В Совете Е С объяснили, что решение связано с нестабильной ситуацией на мировом нефтяном рынке после фактического закрытия Ормузского пролива. В таких условиях автоматическое изменение ценового потолка могло бы ослабить эффективность санкционного механизма. В то же время, Евросоюз оставил за собой право пересмотреть это решение раньше, если рыночная ситуация изменится.

Новые ограничения для теневого флота и нефтяного сектора

Отдельный блок санкций касается так называемого теневого флота, используемого для перевозки российской нефти в обход международных ограничений.

В санкционный список добавили еще 41 судно. Общее количество таких танкеров теперь достигло 673. Кроме самих судов, ограничения впервые распространили на компании, обеспечивающие их заправку, логистику и другие вспомогательные услуги.

Также под санкции попали:

  • 18 компаний и одно физическое лицо, связанное с нефтеперерабатывающей отраслью;
  • три российских нефтеперерабатывающих завода;
  • крупный НПЗ в Беларуси и компания, занимающаяся продажей белорусских нефтепродуктов в России (имеется в виду посредник, связанный с Нафтаном и Мозырским НПЗ);
  • пять нефтяных трейдеров, подозреваемых в нарушении ограничений на торговлю российской нефтью.

Кроме того, ЕС создал юридический механизм, позволяющий запрещать сделки с зарубежными нефтеперерабатывающими предприятиями, если они работают на российском сырье. Первым под такие ограничения попадет нефтеперерабатывающий завод в грузинском Кулеви.

Читайте также: Грузинский НПЗ Black Sea Petroleum с августа прекращает переработку российской нефти

Запрет вступит в силу через шесть месяцев.

Новый пакет также ужесточает контроль за экспортом танкеров для перевозки сжиженного природного газа (СПГ). Владельцы таких судов теперь должны сообщать о заключенных соглашениях, а ЕС получил право вводить дополнительные ограничения на их продажу российским компаниям или гражданам.

Напомним, что ценовой потолок на российскую нефть был введен странами G7, ЕС и Австралией, чтобы ограничить нефтяные доходы кремля без резкого сокращения мировых поставок. В то же время россия постепенно создала масштабный теневой флот, позволяющий перевозить нефть вне западной системы страхования и контроля.

Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пишет на темы: цифровые технологии, блокчейн, AI, криптовалюты и регуляции на финансовых рынках.
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает GuitarHero и 22 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами