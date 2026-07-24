ЕС отложил пересмотр ценового потолка на российскую нефть и расширил энергетические санкции

Как сообщает Le Monde , Европейский Союз принял новые решения в рамках 21-го пакета санкций против России. Брюссель решил до 15 июля 2027 г. приостановить автоматический пересмотр механизма предельной цены на российскую нефть, а также ввел новые ограничения в отношении судов, нефтеперерабатывающих предприятий, трейдеров и компаний, которые помогают обходить санкции.

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В Совете Е С объяснили , что решение связано с нестабильной ситуацией на мировом нефтяном рынке после фактического закрытия Ормузского пролива. В таких условиях автоматическое изменение ценового потолка могло бы ослабить эффективность санкционного механизма. В то же время, Евросоюз оставил за собой право пересмотреть это решение раньше, если рыночная ситуация изменится.

Новые ограничения для теневого флота и нефтяного сектора

Отдельный блок санкций касается так называемого теневого флота, используемого для перевозки российской нефти в обход международных ограничений.

В санкционный список добавили еще 41 судно. Общее количество таких танкеров теперь достигло 673. Кроме самих судов, ограничения впервые распространили на компании, обеспечивающие их заправку, логистику и другие вспомогательные услуги.

Также под санкции попали:

18 компаний и одно физическое лицо, связанное с нефтеперерабатывающей отраслью;

три российских нефтеперерабатывающих завода;

крупный НПЗ в Беларуси и компания, занимающаяся продажей белорусских нефтепродуктов в России (имеется в виду посредник, связанный с Нафтаном и Мозырским НПЗ);

пять нефтяных трейдеров, подозреваемых в нарушении ограничений на торговлю российской нефтью.

Кроме того, ЕС создал юридический механизм, позволяющий запрещать сделки с зарубежными нефтеперерабатывающими предприятиями, если они работают на российском сырье. Первым под такие ограничения попадет нефтеперерабатывающий завод в грузинском Кулеви.

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Запрет вступит в силу через шесть месяцев. Новый пакет также ужесточает контроль за экспортом танкеров для перевозки сжиженного природного газа (СПГ). Владельцы таких судов теперь должны сообщать о заключенных соглашениях, а ЕС получил право вводить дополнительные ограничения на их продажу российским компаниям или гражданам. Напомним, что ценовой потолок на российскую нефть был введен странами G7, ЕС и Австралией, чтобы ограничить нефтяные доходы кремля без резкого сокращения мировых поставок. В то же время россия постепенно создала масштабный теневой флот, позволяющий перевозить нефть вне западной системы страхования и контроля.