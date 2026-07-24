Как сообщает Le Monde, Европейский Союз принял новые решения в рамках 21-го пакета санкций против России. Брюссель решил до 15 июля 2027 г. приостановить автоматический пересмотр механизма предельной цены на российскую нефть, а также ввел новые ограничения в отношении судов, нефтеперерабатывающих предприятий, трейдеров и компаний, которые помогают обходить санкции.
ЕС отложил пересмотр ценового потолка на российскую нефть и расширил энергетические санкции
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Новые ограничения для теневого флота и нефтяного сектора
Отдельный блок санкций касается так называемого теневого флота, используемого для перевозки российской нефти в обход международных ограничений.
В санкционный список добавили еще 41 судно. Общее количество таких танкеров теперь достигло 673. Кроме самих судов, ограничения впервые распространили на компании, обеспечивающие их заправку, логистику и другие вспомогательные услуги.
Также под санкции попали:
- 18 компаний и одно физическое лицо, связанное с нефтеперерабатывающей отраслью;
- три российских нефтеперерабатывающих завода;
- крупный НПЗ в Беларуси и компания, занимающаяся продажей белорусских нефтепродуктов в России (имеется в виду посредник, связанный с Нафтаном и Мозырским НПЗ);
- пять нефтяных трейдеров, подозреваемых в нарушении ограничений на торговлю российской нефтью.
Кроме того, ЕС создал юридический механизм, позволяющий запрещать сделки с зарубежными нефтеперерабатывающими предприятиями, если они работают на российском сырье. Первым под такие ограничения попадет нефтеперерабатывающий завод в грузинском Кулеви.
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Запрет вступит в силу через шесть месяцев.
Новый пакет также ужесточает контроль за экспортом танкеров для перевозки сжиженного природного газа (СПГ). Владельцы таких судов теперь должны сообщать о заключенных соглашениях, а ЕС получил право вводить дополнительные ограничения на их продажу российским компаниям или гражданам.
Напомним, что ценовой потолок на российскую нефть был введен странами G7, ЕС и Австралией, чтобы ограничить нефтяные доходы кремля без резкого сокращения мировых поставок. В то же время россия постепенно создала масштабный теневой флот, позволяющий перевозить нефть вне западной системы страхования и контроля.
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