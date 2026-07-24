Топливо в Украине ускорило рост: дизель подорожал более чем на 2 гривны

В пятницу, 24 июля, цены на украинских АЗС продолжают стремительно идти вверх. Наибольший скачок в сутки зафиксирован на дизельное топливо и бензин марки А-92. Об этом сообщает «Минфин» со ссылкой на данные Консалтинговой группы «А-95».
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Средние цены на топливо
За последние сутки средняя стоимость разных видов топлива изменилась следующим образом:
- Бензин А-95 премиум подорожал на 86 копеек до 83,73 грн/л.
- Бензин А-95 вырос в цене на 1,05 грн. и стоит в среднем 80,08 грн./л.
- Бензин А-92 подорожал на 1,84 грн. до 77,21 грн./л.
- Дизельное топливо прибавило в цене сразу 2,23 грн и достигло 85,23 грн/л.
- Автомобильный газ подорожал на 27 копеек до 41,27 грн/л.
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Цены АЗС на топливо и автогаз
Источник: Минфин
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