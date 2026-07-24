Топливо в Украине ускорило рост: дизель подорожал более чем на 2 гривны

В пятницу, 24 июля, цены на украинских АЗС продолжают стремительно идти вверх. Наибольший скачок в сутки зафиксирован на дизельное топливо и бензин марки А-92. Об этом сообщает «Минфин» со ссылкой на данные Консалтинговой группы «А-95».