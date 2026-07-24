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24 июля 2026, 8:03 Читати українською

Украинцев будут поощрять фискальными лотереями: налоговая и Mastercard готовят цифровые обновления

Государственная налоговая служба Украины и глобальный технологический гигант Mastercard объединили усилия по упрощению финансовых расчетов. Стороны подписали Меморандум о взаимопонимании, предусматривающий создание новых цифровых инструментов для быстрой уплаты налогов.

Государственная налоговая служба Украины и глобальный технологический гигант Mastercard объединили усилия по упрощению финансовых расчетов.

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Партнерство охватывает три основных направления:

  1. Безналичная экономика. Стороны будут изучать международную практику проведения фискальных лотерей*. Это станет эффективным инструментом для повышения прозрачности рынка розничной торговли в Украине.

  2. Новые сервисы в электронном кабинете. Налоговое сообщество получит более современные цифровые решения, позволяющие в считанные секунды закрывать налоговые обязательства и сборы.

  3. Финансовая и налоговая грамотность. Эксперты будут готовить специальные образовательные материалы для бизнеса и предпринимателей. Они помогут лучше разобраться в использовании бизнес-счетов, специальных карт и автоматизации регулярных платежей.

*Фискальная лотерея — это государственный инструмент, где официальные фискальные чеки покупателей становятся лотерейными билетами для розыгрыша денежных призов. Такая механика поощряет людей всегда брать чеки и рассчитываться картами, что помогает государству успешно выводить розничную торговлю из тени.

«Мы все уже привыкли, что многие вещи можно сделать в смартфоне за пару секунд. И поэтому налоговая стремится быть современной и делать все, чтобы уплата налогов перестала быть стрессом. Вместе с Mastercard мы объединим государственные технологии с лучшим платежным опытом, чтобы взаимодействие с налоговой стало для каждого незаметным и простым», — подчеркнула глава ГНС Леся Карнаух.

Со своей стороны, генеральный директор Mastercard в Украине и Молдове Инга Андреева подчеркнула важность доступности безопасных безналичных инструментов как в повседневной жизни, так и в государственных сервисах. По ее словам, совместная работа по новым цифровым решениям будет способствовать дальнейшему развитию прозрачной экономики страны.

Непосредственную координацию проектов в рамках меморандума будут вести заместитель председателя ГНС по цифровизации Игорь Панченко и директор по развитию сотрудничества с государственным сектором Mastercard Константин Кошеленко.

Все будущие инициативы будут осуществляться на основе отдельных соглашений со строгим соблюдением законодательства о защите персональных и налоговых данных.

Читайте также: Бизнес и граждане могут сообщить о невозможности уплаты налогов из-за войны — ГНС

Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пишет на темы: цифровые технологии, блокчейн, AI, криптовалюты и регуляции на финансовых рынках.
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
+11
ololo trololo
ololo trololo
24 июля 2026, 9:47
#
Нормальна ідея, одобряю.
Але адептам «цифрового концтабору» не зайде. Хоча їх ніхто не змушує цим користуватися.
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