Американские НПЗ работают почти на грани: мировой рынок испытывает дефицит топлива

Как сообщает Financial Times , нефтеперерабатывающие заводы США вышли на максимальные мощности из-за резкого роста мирового спроса на дизельное горючее и авиационный керосин. По данным Управления энергетической информации США (EIA), в среднем НПЗ сейчас загружены на 96% своих мощностей, а в регионах Среднего Запада и Скалистых гор этот показатель уже достиг 100%.

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Причиной стало одновременное действие нескольких факторов, резко сокративших мировое предложение нефтепродуктов. После фактического закрытия Ираном Ормузского пролива, через который до войны проходила почти пятая часть мировых поставок нефти, многие страны стали активнее закупать топливо в США.

Дополнительное давление на рынок оказали атаки украинских беспилотников на российские нефтеперерабатывающие заводы, сократившие их производственные возможности. На этом фоне Россия временно запретила экспорт дизельного горючего, что еще больше усугубило дефицит.

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Экспорт американского горючего бьет рекорды

По информации Financial Times, экспорт дизельного горючего и авиакеросина из США уже достиг рекордных уровней. По оценкам EIA, в этом году чистый экспорт нефтепродуктов из США может стать самым высоким за всю историю наблюдений, а поставки дизеля превышают прошлогодние показатели почти на треть.

Одновременно стремительно выросла прибыльность американских НПЗ. Маржа переработки нефти на бензин и дизельное топливо достигла рекордных значений, ведь цены на готовые нефтепродукты увеличиваются гораздо быстрее стоимости самой нефти. Выгоду от этого получают крупнейшие американские переработчики, в частности, Valero и Marathon Petroleum.

Впрочем, эксперты предупреждают, что такая ситуация имеет и обратную сторону. Когда заводы работают почти без резерва мощностей, даже незначительные аварии, сезонные ураганы или перебои со снабжением сырьем могут быстро привести к еще большему дефициту горючего.

Резервы остаются минимальными

Дополнительную обеспокоенность вызывает состояние стратегического нефтяного резерва США: его объем сократился примерно до 311 млн баррелей, и это является самым низким уровнем с 1983 года. Это означает, что в случае новых перебоев возможности Вашингтона быстро стабилизировать рынок сейчас очень ограничены.

Аналитики отмечают, что нынешняя ситуация демонстрирует новую особенность нефтяного рынка: главной проблемой становится не столько нехватка сырой нефти, сколько дефицит мощностей для ее переработки. Именно поэтому цены на дизельное топливо, авиакеросин и бензин сейчас растут быстрее, чем котировки самой нефти.

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