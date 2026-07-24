Сенат США планирует на следующей неделе рассмотреть новый пакет санкций против россии

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Аирдропы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

24 июля 2026, 12:00 Читати українською

Сенат США планирует на следующей неделе рассмотреть новый пакет санкций против россии

Сенат США может уже на следующей неделе вынести на голосование двухпартийный законопроект о новых санкциях против россии. Документ, который поддержали более 60 сенаторов, накануне доработали, учитывая требование президента Дональда Трампа добавить к нему положение по Ирану. Об этом сообщает издание Axios со ссылкой на источники в Конгрессе.

Сенат США может уже на следующей неделе вынести на голосование двухпартийный законопроект о новых санкциях против россии.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Демократы уже сообщили республиканцам, что готовы перейти к финальному рассмотрению законопроекта в ближайшие дни. Когда это произойдет, документ станет одним из немногих примеров двухпартийного сотрудничества по поддержке Украины в нынешнем составе Сената.

Что изменили в законопроекте

После смерти сенатора Линдси Грэма, который был одним из главных авторов документа, законопроект пересматривали дважды.

В частности, законодатели:

  • снизили максимальный уровень вторичных пошлин с 500% до 100%;
  • ограничили право президента США применять такие тарифы не более чем в пять стран;
  • добавили санкционные положения по Ирану, которых требовал Дональд Трамп.

По словам лидера республиканского большинства Джона Туна, включение иранских санкций не вызвало возражений среди сенаторов, поскольку эти ограничения планировали продлить вне зависимости от нового законопроекта.

В то же время, часть демократов выражает обеспокоенность тем, что документ предоставляет президенту дополнительные возможности для использования таможенной политики. Сенатор Рон Вайден заявил, что поддерживает Украину, но критично относится к расширению тарифных полномочий Белого дома. Несмотря на это, у противников законопроекта нет достаточного количества голосов, чтобы заблокировать его принятие.

Окончательное решение о дате рассмотрения должны согласовать лидеры обеих партий — Джон Тун и Чак Шумер.

Ожидается, что время для рассмотрения санкционного пакета может увеличиться после того, как Сенат отсрочил работу над законопроектом CLARITY Act, регулирующим криптовалютный рынок.

Если законопроект получит поддержку Сената, следующим этапом станет рассмотрение в Палате представителей. Потом документ должен быть подписан президентом США. Именно поэтому голосование на следующей неделе может стать одним из ключевых шагов по внедрению нового пакета санкций против россии.

Читайте также: Палата представителей США приняла законопроект о помощи Украине и новые санкции против РФ

Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пишет на темы: цифровые технологии, блокчейн, AI, криптовалюты и регуляции на финансовых рынках.
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает 1 незарегистрированный посетитель.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами