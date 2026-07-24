Сенат США планирует на следующей неделе рассмотреть новый пакет санкций против россии

Сенат США может уже на следующей неделе вынести на голосование двухпартийный законопроект о новых санкциях против россии. Документ, который поддержали более 60 сенаторов, накануне доработали, учитывая требование президента Дональда Трампа добавить к нему положение по Ирану. Об этом сообщает издание Axios со ссылкой на источники в Конгрессе.

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Демократы уже сообщили республиканцам, что готовы перейти к финальному рассмотрению законопроекта в ближайшие дни. Когда это произойдет, документ станет одним из немногих примеров двухпартийного сотрудничества по поддержке Украины в нынешнем составе Сената.

Что изменили в законопроекте

После смерти сенатора Линдси Грэма, который был одним из главных авторов документа, законопроект пересматривали дважды.

В частности, законодатели:

снизили максимальный уровень вторичных пошлин с 500% до 100%;

ограничили право президента США применять такие тарифы не более чем в пять стран;

добавили санкционные положения по Ирану, которых требовал Дональд Трамп.

По словам лидера республиканского большинства Джона Туна, включение иранских санкций не вызвало возражений среди сенаторов, поскольку эти ограничения планировали продлить вне зависимости от нового законопроекта.

В то же время, часть демократов выражает обеспокоенность тем, что документ предоставляет президенту дополнительные возможности для использования таможенной политики. Сенатор Рон Вайден заявил, что поддерживает Украину, но критично относится к расширению тарифных полномочий Белого дома. Несмотря на это, у противников законопроекта нет достаточного количества голосов, чтобы заблокировать его принятие.

Окончательное решение о дате рассмотрения должны согласовать лидеры обеих партий — Джон Тун и Чак Шумер.

Ожидается, что время для рассмотрения санкционного пакета может увеличиться после того, как Сенат отсрочил работу над законопроектом CLARITY Act, регулирующим криптовалютный рынок.

Если законопроект получит поддержку Сената, следующим этапом станет рассмотрение в Палате представителей. Потом документ должен быть подписан президентом США. Именно поэтому голосование на следующей неделе может стать одним из ключевых шагов по внедрению нового пакета санкций против россии.

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