Нефть движется к крупнейшему недельному росту из-за эскалации на Ближнем Востоке

В пятницу, 24 июля, мировые цены на нефть снижаются после резкого скачка накануне, однако все еще стремятся к наибольшему недельному росту за последнее время. Рынок поддерживают опасения по поводу возможных перебоев с поставкой энергоносителей через Красное море и рисков дальнейшей эскалации войны между США, Израилем и Ираном. Об этом сообщает Reuters.

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Цены на нефть

По состоянию на 09:48, стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на $1,12 (1,11%) до $99,55 за баррель. Накануне цена этой марки впервые с мая пробила отметку в $100, подскочив на 7% после того, как хуситы сообщили об атаке на два саудовских танкера. Несмотря на небольшой откат в пятницу, по итогам недели Brent демонстрирует рост ориентировочно на 13%.

Американская нефть West Texas Intermediate (WTI) подешевела на $1,12 (1,21%) — до $91,06 за баррель, направляясь к недельному росту на 10,4%.

«Потенциальные угрозы для поставок, с которыми сейчас столкнулся рынок, являются самыми масштабными за все время войны. Транзит нефти через Ормузский пролив фактически остановился, а теперь под угрозой оказались и саудовские пути доставки через Красное море. Дальнейшая эскалация в Заливе поставила под удар колоссальные объемы мирового экспорта», — отмечают аналитики ING.

Блокада логистических артерий и угроз в Красном море

По данным аналитической компании Kpler, отслеживающей движение судов, в четверг через Ормузский пролив прошел только один танкер, являющийся самым низким показателем с мая.

Тем временем ключевой точкой напряжения становится Баб-эль-Мандебский пролив, который соединяет Красное море с Индийским океаном и является вторым по важности нефтяным маршрутом в мире после Ормузского пролива.

Президент США Дональд Трамп уже пообещал «привлечь Иран к ответственности» за любые последующие нападения.

В понедельник поддерживаемые Ираном хуситы объявили о морской блокаде Саудовской Аравии, пытавшейся пустить нефть в обход перекрытого Ормузского пролива через собственные трубопроводы.

По данным источников Reuters, Тегеран давил на хуситов с требованием полностью блокировать Баб-эль-Мандебский пролив в случае, если США продолжат наносить удары по иранской энергетической инфраструктуре после того, как двухнедельное перемирие между странами окончательно сорвалось.

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Атаки на терминал в Черном море и сокращение добычи в Казахстане

Дополнительным фактором давления на мировой рынок стала ситуация вокруг экспорта из Центральной Азии. Министерство энергетики Казахстана сообщило о вынужденном временном сокращении добычи нефти из-за приостановки работы главного экспортного терминала страны на побережье Черного моря, подвергшегося атаке беспилотников.

Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) приостановил прием нефти из Казахстана и отгрузку на танкеры. Этот маршрут обеспечивает около 2% мировой ежедневной поставки нефти.

Минэнерго Казахстана не раскрывает точных объемов падения добычи, однако источники в отрасли сообщают, что на крупнейшем месторождении страны объемы добычи уже упали более чем вдвое.