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23 июля 2026, 16:36 Читати українською

Доходность 10-летних гособлигаций Германии достигла максимума за 15 лет

Доходность 10-летних государственных облигаций Германии поднялась до 3,21% на торгах в четверг, 23 июля: это самый высокий уровень с 2011 года, сообщил Bloomberg.

Доходность 10-летних государственных облигаций Германии поднялась до 3,21% на торгах в четверг, 23 июля: это самый высокий уровень с 2011 года, сообщил Bloomberg.► Читайте страницу «Минфина» в Фейсбуке: главные финансовые новостиПричина ростаРост цен на энергоносители и усиление инфляционных ожиданий заставляют инвесторов закладывать в прогнозы дальнейшее ужесточение политики Европейского центрального банка (ЕЦБ), пишет агентство.

► Читайте страницу «Минфина» в Фейсбуке: главные финансовые новости

Причина роста

Рост цен на энергоносители и усиление инфляционных ожиданий заставляют инвесторов закладывать в прогнозы дальнейшее ужесточение политики Европейского центрального банка (ЕЦБ), пишет агентство.

Цены на нефть в четверг подскочили на 3−4% после атаки йеменских хуситов на суда в Красном море и на фоне продолжающихся взаимных ударов США и Ирана. Стоимость Brent превышала $98,4 за баррель, WTI стоила дороже $89,8 за баррель.

Доходность немецких бондов росла на три базисных пункта в преддверии заседания ЕЦБ, который, по ожиданиям аналитиков, сохранит депозитную ставку на уровне 2,25%. Это даст ему время на оценку последствий возобновления конфликта США и Ирана, считает Bloomberg.

Трейдеры сейчас полностью закладывают два повышения ставки на четверть процентного пункта каждое до конца 2026 года, добавил он. Инфляция в еврозоне в июне составила 2,8% в годовом выражении, замедлившись по сравнению с 3,2% в мае. Базовая инфляция, не учитывающая волатильные цены на продукты питания и энергоносители, тоже замедлилась сильнее прогнозов.

Вариант «сюрприза с повышением ставки» на заседании в четверг полностью нельзя исключать, заявил стратег ING Groep NV Франческо Песоле в изложении Bloomberg.

«Повторная эскалация на Ближнем Востоке и рост европейских цен на газ, опережающий котировки нефти, должны сохранить доминирование „ястребиных“ голосов в совете управляющих [ЕЦБ]», — отметил аналитик.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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