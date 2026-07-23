Цены на топливо в Украине продолжают расти: больше всего подорожали дизель и автогаз

В четверг, 23 июля, в Украине зафиксировано очередное подорожание всех видов горючего на АЗС. Наибольший скачок цен наблюдается на дизельное топливо и автомобильный газ. Об этом сообщает «Минфин» со ссылкой на данные Консалтинговой группы «А-95».