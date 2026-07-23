В четверг, 23 июля, в Украине зафиксировано очередное подорожание всех видов горючего на АЗС. Наибольший скачок цен наблюдается на дизельное топливо и автомобильный газ. Об этом сообщает «Минфин» со ссылкой на данные Консалтинговой группы «А-95».
Цены на топливо в Украине продолжают расти: больше всего подорожали дизель и автогаз
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Средние цены на горючее
За последние сутки средняя стоимость горючего изменилась следующим образом:
- Бензин А-95 премиум добавил 59 копеек, достигнув 82,87 грн/л.
- Бензин А-95 вырос в цене на 63 копейки до 79,03 грн/л.
- Бензин А-92 подорожал на 30 копеек до 75,37 грн/л.
- Дизельное топливо прибавило в цене 1,30 грн и достигло отметки 83,00 грн/л.
- Автомобильный газ подорожал на 65 копеек до 41,00 грн/л.
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Цены АЗС на топливо и автогаз
Источник: Минфин
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