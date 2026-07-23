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23 июля 2026, 18:33 Читати українською

Что будет с долларом, евро и гривной в августе? Два сценария для курса (видео)

Что будет с курсом доллара и евро в Украине в августе 2026?

В этом видео вы узнаете:

  • как война на Ближнем Востоке влияет на курс доллара, евро и гривны
  • какие два сценария развития событий возможны в августе
  • что будет с нефтью BRENT, золотом и паром евро/доллар
  • сколько валюты может продавать НБУ для поддержки гривны
  • в каком коридоре будут находиться курс доллара и евро в Украине
  • какие риски остаются для украинской экономики
  • как лучше распределить сбережения между гривной, долларом, евро, золотом и ОВГЗ

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Skeptik777
Skeptik777
23 июля 2026, 19:53
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Нічого не буде страшного, поступовий девал.
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