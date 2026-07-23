Что будет с курсом доллара и евро в Украине в августе 2026?
Что будет с долларом, евро и гривной в августе? Два сценария для курса (видео)
В этом видео вы узнаете:
- как война на Ближнем Востоке влияет на курс доллара, евро и гривны
- какие два сценария развития событий возможны в августе
- что будет с нефтью BRENT, золотом и паром евро/доллар
- сколько валюты может продавать НБУ для поддержки гривны
- в каком коридоре будут находиться курс доллара и евро в Украине
- какие риски остаются для украинской экономики
- как лучше распределить сбережения между гривной, долларом, евро, золотом и ОВГЗ
Источник: Минфин
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