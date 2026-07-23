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23 июля 2026, 17:02 Читати українською

Мир готовится к жизни без Ормузского пролива: куда теперь пойдет нефть

Как сообщает Euro News, страны Персидского залива ускоряют строительство новых нефтепроводов, которые позволят экспортировать сырье в обход Ормузского пролива. Обострение конфликта между США, Израилем и Ираном заставляет производителей кардинально пересмотреть логистику экспорта.

Как сообщает Euro News, страны Персидского залива ускоряют строительство новых нефтепроводов, которые позволят экспортировать сырье в обход Ормузского пролива.

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До начала войны через Ормузский пролив ежедневно проходило около 15 млн баррелей нефти — почти пятая часть мировой морской торговли сырьем. Теперь страны региона одновременно реализуют по меньшей мере семь крупных трубопроводных проектов, которые должны вывести поставки в Красное море, Оманский залив и Суэцкий канал.

На фоне рисков для судоходства цены на нефть снова выросли. Brent торгуется около $96 за баррель, в то время как после короткого перемирия в июне котировки опускались примерно до $72. Американская WTI также поднялась до около $90 за баррель.

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Саудовская Аравия и ОАЭ строят альтернативные маршруты

Самые крупные экспортеры уже имеют часть необходимой инфраструктуры. Саудовская Аравия использует трубопровод East-West, соединяющий нефтяные месторождения с портом Янбу на Красном море. Объединенные Арабские Эмираты транспортируют все больше нефти в порт Фуджейра на побережье Оманского залива.

Впрочем, оба маршрута почти исчерпали резервные возможности. До войны их совокупная свободная мощность оценивалась в 3,5−5,5 млн баррелей в сутки, а сейчас они работают почти на грани возможностей.

Чтобы увеличить экспорт, государственная компания ADNOC завершает строительство нового трубопровода стоимостью $3 млрд. После ввода в эксплуатацию он позволит дополнительно транспортировать более 1,2 млн баррелей нефти ежедневно в Фуджейру. По оценкам аналитиков Kpler, завершение проекта может сместиться с начала на середину 2027 года из-за необходимости модернизации самого порта.

Ирак делает ставку на новые экспортные коридоры

Наиболее масштабные изменения планирует Ирак, экономика которого почти на 90% зависит от нефтяных доходов. В ходе визита в США правительство страны заключило 48 соглашений с американскими компаниями общей стоимостью более $60 млрд.

Среди важнейших проектов:

  • восстановление нефтепровода Киркук — Банияс к побережью Средиземного моря с начальной мощностью 2 млн баррелей в сутки;
  • проработка нового маршрута от Басры до иорданского порта Акаба;
  • сотрудничество с международными энергетическими компаниями, включая ExxonMobil, Shell, Halliburton, KBR и GE Vernova.

В то же время, альтернативные маршруты также не лишены рисков. Судоходство через Красное море регулярно оказывается под угрозой из — за атак йеменских хуситов. На этой неделе группировка заявила о нападении на два саудовских нефтяных танкера, а подобные инциденты уже неоднократно приводили к перебоям в работе транспортной инфраструктуры.

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Новая энергетическая карта

Текущий кризис демонстрирует, что чрезмерная зависимость мирового нефтяного рынка от одного транспортного узла становится все более рискованной. Даже если ситуация в Ормузском проливе стабилизируется, страны Ближнего Востока вряд ли откажутся от курса диверсификации маршрутов.

Для мирового рынка это означает масштабные инвестиции в новую инфраструктуру, а также постепенное переформатирование глобальной карты снабжения энергоносителями. Именно логистика, а не только объемы добычи, все больше определяет стабильность нефтяного рынка и будущую динамику цен.

Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пишет на темы: цифровые технологии, блокчейн, AI, криптовалюты и регуляции на финансовых рынках.
Источник: Минфин
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