Украинцы вдвое сократили покупку банковского золота в первом полугодии

В первом полугодии 2026 украинцы через банки купили 4,28 тыс. тройских унций золота. Это на 50% меньше, чем за аналогичный период в прошлом году, когда объем покупки составил 8,45 тыс. тройских унций. Об этом пишет финансовый аналитик Андрей Шевчишин.

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В денежном исчислении продажи банковского золота также снизились, но менее резко — на 23%. Если в первом полугодии 2025 года украинцы купили золото на $26,18 млн, то за шесть месяцев 2026 года — на $20,144 млн.

В то же время, продажа физического золота украинцами банкам составила 4,27 тыс. тройских унций на сумму около $20 млн. То есть по итогам первого полугодия чистая покупка золота вышла только в символический плюс.

Серебро украинцы распродавали

На рынке физического серебра ситуация была другой. Украинцы через банки купили 8,98 тыс. тройских унций серебра, что на 63,5% меньше, чем за аналогичный период в прошлом году.

В денежном измерении падение было значительно более мягким — на 11,3%, до $0,72 млн.

Продажа серебра банкам за шесть месяцев составила 29,41 тыс. тройских унций на сумму $2,17 млн. Таким образом, сальдо сделок с физическим серебром было отрицательным: украинцы чисто продали 20,42 тыс. тройских унций серебра на сумму около $1,45 млн.

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Почему спрос на металлы снизился

Снижение спроса на физические драгоценные металлы совпало с падением мировых цен на золото. В первом полугодии 2026 г. золото на глобальном рынке подешевело на 7,2%.

От пиковых уровней января 2026 падение было значительно глубже — 28,5%. В то же время официальная стоимость золота в Украине в гривне за шесть месяцев снизилась всего на 1,4%.

Это означает, что для украинского покупателя удешевление золота было менее ощутимым из-за валютного фактора. Даже если мировая цена снижается, гривневая стоимость металла зависит от курса доллара, банковских спредов, комиссий и доступности физического металла.

Как ранее писал «Минфин», спрос на золото в мире в значительной степени поддерживают центральные банки, тогда как частные инвесторы более чувствительны к цене входа, курсу валют и ликвидности. Украинский рынок физических металлов в этом смысле не исключение: покупатели реагируют не только на глобальную динамику, но и на локальные условия — курс гривны, банковские котировки и собственные потребности в деньгах.