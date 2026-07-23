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23 июля 2026, 10:53 Читати українською

Страны ЕС согласовали 21-й пакет санкций против россии

Страны Евросоюза в четверг, 23 июля, согласовали 21-й пакет санкций против россии за ее войну в Украине.

Страны Евросоюза в четверг, 23 июля, согласовали 21-й пакет санкций против россии за ее войну в Украине. ► Читайтестраницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новостиЧто известно о решенииРешение было принято на очередном заседании постоянных представителей стран-членов ЕС после нескольких недель переговоров, в ходе которых они пытались найти компромисс по отдельным ограничениям.

► Читайтестраницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Что известно о решении

Решение было принято на очередном заседании постоянных представителей стран-членов ЕС после нескольких недель переговоров, в ходе которых они пытались найти компромисс по отдельным ограничениям. Теперь пакет должен быть окончательно утвержден Советом Е С.

Проект 21-го пакета Еврокомиссия представила 9 июня. Он предусматривал новые ограничения в отношении российского «теневого флота», энергетического и финансового секторов, экспорта технологий для российского ВПК, меры против компаний из третьих стран, помогающих обходить санкции, а также впервые — ограничения в отношении российского рыболовства и запрет на въезд в Евросоюз для всех, кто служил в российских вооруженных силах после начала полномасштабной войны против Украины.

Читайте также: 21-й пакет санкций против россии не получил поддержки в ЕС

Однако согласование пакета затянулось из-за разногласий между странами ЕС. На встрече министров иностранных дел 13 июля договоренности достичь не удалось.

Тогда глава европейской дипломатии Кая Каллас признала, что принимать новые санкционные пакеты становится все сложнее, так как они все сильнее затрагивают экономические интересы самих государств-членов.

15 июля страны ЕС также не смогли согласовать 21-й пакет санкций. Поскольку год назад Евросоюз сделал механизм ценового потолка на российскую нефть плавающим, без нового решения действующий предел автоматически повысился бы вслед за ростом мировых цен.

Чтобы этого не допустить и сохранить давление на нефтяные доходы рф, государства-члены решили продлить действие нынешнего потолка цен еще на неделю — до 23 июля, выиграв дополнительное время для переговоров по всему санкционному пакету.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 3

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0
crowl
crowl
23 июля 2026, 11:12
#
Не лише тих хто воював, а й усієї родини до 5 коліна має бути це все кацапки нащадки вбивць
+
0
claribel
claribel
23 июля 2026, 12:24
#
Санкції стають все беззубішими… Якби після захоплення Криму Європа і Америка ввели один, дійсно пекельний пакет, який би розвалив економіку раші, не було би вторгнення в 2022 і не було би потребі Європі зараз витрачати стільки на підтримку України і на свої армії.
+
0
EconomistPetya
EconomistPetya
23 июля 2026, 12:43
#
Санкции работают. И наших союзников в ЕС, и дальнобойные санкции под руководством Президента Зеленского. рососия скоро распадется и мы заберем себе и крым, и кубаньщину, систематично, устойчиво, настойчиво. Только такие характеристики Президента помогают нам наступать, когда вся страна за него.
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