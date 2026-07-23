Министерства до 31 июля должны подготовить предложения к проекту государственного бюджета на 2027 год. Об этом написал премьер-министр Украины Сергей Корецкий.
Бюджет-2027: министерствам дали дедлайн на подготовку до 31 июля
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Работа над бюджетом
«Начали подготовку проекта госбюджета на 2027 год. Министерства в кратчайшие сроки, до 31 июля, должны подготовить предложения по основным параметрам документа. Задача правительства — представить проект госбюджета в Верховную Раду в установленный законом срок — до 15 сентября», — написал Корецкий.
По его словам, документ должен отвечать главным задачам — укреплению обороноспособности, обеспечению финансовой устойчивости и продуманной социальной политике.
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Напомним
Как писал «Мифнин», народные депутаты установили рекорд: в проект государственного бюджета на 2026 год было подано 3339 поправок, что стало самым большим количеством за последние 19 лет. Это более чем на 59% больше, чем в 2025 году.
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