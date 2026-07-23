МВФ перечислил Украине почти $690 млн по новой программе

Украина сегодня получила второй транш около 690 млн долларов от МВФ по новой четырехлетней программе. Об этом написал премьер-министр Сергей Корецкий.

► Читайте страницу «Минфина» в Фейсбуке: главные финансовые новости

«Средства уже поступили в государственный бюджет и будут направлены для поддержки макрофинансовой стабильности, в частности, на финансирование приоритетных расходов», — написал он.

Напомним

Как писал ранее «Минфин», Совет директоров Международного валютного фонда (МВФ) одобрил первый пересмотр четырехлетней программы расширенного финансирования (Extended Fund Facility, EFF) для Украины. Это открывает путь к новому траншу финансовой помощи в размере около $690 млн.

Формально решение предусматривает выделение 503 млн специальных прав заимствования (SDR) — внутренней расчетной единицы МВФ. После поступления этих средств общий объем финансирования Украины в рамках программы EFF вырастет примерно до $2,2 млрд.

В Фонде отметили, что Украина в целом успешно выполняет условия программы финансовой поддержки.

Напомним, четырехлетнюю программу Extended Fund Facility для Украины МВФ утвердил в 2023 году. Она предусматривает поэтапное предоставление финансовой помощи в обмен на реализацию экономических реформ и подготовку страны к послевоенному восстановлению и вступлению в Европейский Союз.

Решение о каждом следующем транше принимается после детальной оценки выполнения Украиной определенных критериев программы.