Покупки в интернете и договора: на что чаще всего жаловались украинцы

За первые полгода 2026 года Госпродслужба удовлетворила более 6,5 тысяч обращений граждан и вернула им 32,5 млн грн. Большинство жалоб касалось невыполнения условий договоров и покупок в Интернете. Об этом сообщила пресс-служба учреждения.

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На что жалуются украинцы

За указанный период в территориальные органы Госпродпотребслужбы поступило 12 072 предложения, заявления и жалобы. Статистика распределилась следующим образом:

предоставление услуг — 5 223 обращения;

приобретение товаров — 3 216 обращений;

покупки в интернете или дистанционным способом — 3 633 обращения.

Специалисты рассмотрели более 11 тысяч обращений, из которых 6501 удовлетворили. В результате гражданам вернули 32,5 млн грн.

Что нарушал бизнес

Среди выявленных нарушений со стороны бизнеса зарегистрировано:

нарушение условий договоров между потребителями и исполнителями услуг — 107 случаев;

неисполнение или несвоевременное исполнение предписаний об устранении нарушений прав потребителей — 23 случая;

создание препятствий должностным лицам при проведении проверок — 15 случаев;

отсутствие необходимой, доступной и достоверной информации о продукции или продавце — 6 случаев.

По результатам контроля выдано 111 предписаний о прекращении нарушений. К административной ответственности привлечен 91 человек на сумму почти 19,7 тыс. грн.

Кроме того, по статье 23 Закона Украины «О защите прав потребителей» к ответственности привлечены 106 субъектов ведения хозяйства. Общая сумма административно-хозяйственных санкций составила около 12 млн грн.