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15 июля 2026, 14:17 Читати українською

НБУ обновит дизайн новой банкноты в 2 000 гривен из-за шрифта российского происхождения

Национальный банк Украины сменит шрифтовое оформление новой банкноты номиналом 2 000 гривен с портретом Василия Стуса. Такое решение регулятор принял после публичной дискуссии по поводу стилистического сходства надписи номинала к неофициальной кириллической адаптации шрифта, созданной автором из России. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

НБУ обновит дизайн новой банкноты в 2 000 гривен из-за шрифта российского происхождения
Фото: НБУ

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Почему возникла дискуссия?

Дизайнерское сообщество обратило внимание на то, что надпись на будущей банкноте очень похожа на российскую адаптацию известного шрифта. Хотя в НБУ уверяют, что с точки зрения лицензий и авторского права никаких нарушений нет, руководство банка решило действовать принципиально.

«Василий Стус является совестью нации и нравственным абсолютом. Банкнота с его портретом должна быть безупречна в каждой линии. Мы не будем вступать в графологические дискуссии — у Национального банка есть лицензия и юридически вопросов здесь нет. Но для нас есть вопросы ценности. Когда надпись на банкноте со Стусом ассоциируется с работой гражданки страны-агрессора — самого факта такой ассоциации достаточно. Никаких российских теней на банкноте с поэтом, которого убила россия», — подчеркнул глава НБУ Андрей Пышный.

Что же изменится?

Чтобы избежать любых неоднозначных ассоциаций, Нацбанк обновит стилистику надписи. Графическое изображение букв сделают полностью соответствующим официальной кириллической версии шрифта Bickham Script — без дополнительных авторских интерпретаций.

В НБУ также объяснили техническую сторону процесса:

  • Дизайн банкнот создают художники НБУ в специально защищенном софте, где нельзя просто установить посторонний шрифт.
  • Для максимальной защиты от подделок художники вручную вырисовывают каждую букву, основываясь на лицензионных шрифтах и видоизменяя их.

Повлияет ли это на появление купюры в обращении?

Поскольку банкноту номиналом 2 000 гривен еще не запустили в массовое производство, поправка дизайна не повлияет на график. Как и планировалось ранее, новая купюра поступит в обращение 4 сентября 2026 года.

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Напомним

«Минфин» писал, что после презентации новой банкноты номиналом 2 000 грн Нацбанк снова обвинили в использовании нелицензионного шрифта. Об этом заявил дизайнер Богдан Гдаль, который еще в 2019 году вместе со шрифтовым дизайнером Андреем Шевченко поднимал аналогичный вопрос после выпуска банкноты в 1000 грн.

По словам Гдаля, на новой купюре снова использован шрифт Bickham Script с неофициальной кириллической адаптацией, которую он называет пиратской.

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Дизайнер утверждает, что речь идет о кирилизованной версии шрифта, созданной российской дизайнером Александрой Гофман, тогда как официальная кириллическая версия Bickham Script от Adobe появилась только в 2016 году.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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