Курс валют на 4 августа: доллар в обменниках подешевел на 10 копеек

Во вторник, 4 августа, на наличном рынке средний курс доллара снизился на 10 копеек в покупке и вырос на 7 копеек в продаже. Евро подорожал на 7 копеек в покупке и на 3 копейки в продаже.

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Валютный рынок

Средний курс доллара в обменных пунктах снизился на 1 копейку в покупке и на 10 копеек в продаже. Евро подешевел на 5 копеек в покупке и на 6 копеек в продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 44,42−45,08 грн. Евро покупают за 51,26 грн, а продают за 51,92 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 44,88−44,88, евро — 51,45−51,54 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 44,80−44,85 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 51,56−51,60 грн/евро.

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