Биткоин и Ethereum закрыли июль в плюсе, хакеры похитили $89 млн из криптокошельков Coldcard

Биткоин и Ethereum закрыли июль в плюсе после июньского обвала

В июле 2026 года ведущие криптовалюты продемонстрировали восстановление после худшего месяца с начала года. По данным CoinGlass, биткоин прибавил 7,36%, а Ethereum закрыл месяц уверенным ростом на 18,5%.

Июльский подъем стал ярким контрастом с июнем, когда биткоин потерял 20,48%, а Ethereum — 21,7%. Исторически это уже 10-й успешный июль для биткоина и 5-й для Ethereum за все время наблюдений.

На момент написания новости биткоин торгуется на уровне около $63 600, а Ethereum — $1 860.

Strategy продала биткоины на $105 млн для выплаты дивидендов и выкупа акций

Компания Strategy реализовала 1638 BTC в период с 27 июля по 2 августа 2026 года. Вырученные $104,73 млн направили на выплату дивидендов по привилегированным акциям ($52,4 млн) и выкуп собственных бумаг STRC ($52,3 млн).

Средняя цена продажи криптовалюты составляла $63 957 за монету. Всего за этот период Strategy приобрела 912 143 акций STRC со скидкой около 11% от номинала (на $81,2 млн).

Несмотря на продажу, на балансе компании остается 842 138 BTC, приобретенных в общей сложности за $63,51 млрд (средняя цена покупки — $75 419 за BTC).

Параллельно через программу ATM Strategy продала более 3 млн обыкновенных акций MSTR, привлекая $290,6 млн. Из этих средств:

$250 млн направили в долларовый резерв, объем которого достиг $4 млрд;

$28,9 млн потратили на дополнительный выкуп STRC;

$11,7 млн пошли к общему денежному балансу.

Сейчас у компании остается почти $1,9 млрд неиспользованного лимита для дальнейшего выкупа своих привилегированных и обыкновенных акций.

Сбой в кошельках Coldcard позволил хакерам украсть почти $89 млн

Из-за критической уязвимости в прошивке аппаратных кошельков Coldcard злоумышленники похитили 1367 BTC (около $88,6 млн) с более чем 4,5 тысяч адресов. По данным Galaxy Research, атака проходила в три волны, причем третью мог совершить уже другой хакер.

В сообщении говорится, что под угрозой могут оказаться кошельки, seed-фразы которых были созданы на уязвимых версиях прошивки без использования по меньшей мере 50 независимых бросков кубиков или надежной уникальной BIP-39 passphrase.

Разработчики призывают обезопасить свои активы. Для этого необходимо:

Обновите прошивку устройства до безопасной версии.

Сгенерировать новую seed-фразу (простое обновление не защищает старую фразу).

Перевести все средства в новый адрес.

Биткоин-сервис Boltz бессрочно остановил свопы из-за серии атак с использованием ИИ

Некастодиальный сервис Boltz, обеспечивающий атомарные свопы между сетями Bitcoin, Lightning Network и Liquid Network, объявил об остановке обменных операций на неопределенный срок.

Причиной явился резкий рост количества автоматизированных атак, которые, по предположению разработчиков, осуществляются с применением искусственного интеллекта.

Команда Boltz отметила, что в последние месяцы столкнулась с несколькими волнами кибератак. Хотя предыдущие угрозы удавалось нейтрализовать, хакеры начали обретать новые уязвимости быстрее, чем небольшая команда сервиса успевала их закрывать.

«Учитывая результаты проверок безопасности и активные атаки со стороны нескольких ресурсных групп, мы не можем ответственно восстановить Boltz Swaps», — заявили в компании.

Что со средствами пользователей?

Активы безопасности: Поскольку Boltz работает по некастадиальной модели и не сохраняет средства клиентов, пользователи сохранили полный контроль над своими активами.

Возврат средств работает: API сервис остается активным для проведения возвратов, а служба поддержки продолжает работу.

Разработчики предостерегают, что восстановление свопов не будет быстрым, ведь открытый программный стек биткоин-сервисов столкнулся со «смещением парадигмы», что требует глубокого анализа мер безопасности.