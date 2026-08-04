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Биткоин и Ethereum закрыли июль в плюсе, хакеры похитили $89 млн из криптокошельков Coldcard
Биткоин и Ethereum закрыли июль в плюсе после июньского обвала
В июле 2026 года ведущие криптовалюты продемонстрировали восстановление после худшего месяца с начала года. По данным CoinGlass, биткоин прибавил 7,36%, а Ethereum закрыл месяц уверенным ростом на 18,5%.
Июльский подъем стал ярким контрастом с июнем, когда биткоин потерял 20,48%, а Ethereum — 21,7%. Исторически это уже 10-й успешный июль для биткоина и 5-й для Ethereum за все время наблюдений.
На момент написания новости биткоин торгуется на уровне около $63 600, а Ethereum — $1 860.
Strategy продала биткоины на $105 млн для выплаты дивидендов и выкупа акций
Компания Strategy реализовала 1638 BTC в период с 27 июля по 2 августа 2026 года. Вырученные $104,73 млн направили на выплату дивидендов по привилегированным акциям ($52,4 млн) и выкуп собственных бумаг STRC ($52,3 млн).
Средняя цена продажи криптовалюты составляла $63 957 за монету. Всего за этот период Strategy приобрела 912 143 акций STRC со скидкой около 11% от номинала (на $81,2 млн).
Несмотря на продажу, на балансе компании остается 842 138 BTC, приобретенных в общей сложности за $63,51 млрд (средняя цена покупки — $75 419 за BTC).
Параллельно через программу ATM Strategy продала более 3 млн обыкновенных акций MSTR, привлекая $290,6 млн. Из этих средств:
- $250 млн направили в долларовый резерв, объем которого достиг $4 млрд;
- $28,9 млн потратили на дополнительный выкуп STRC;
- $11,7 млн пошли к общему денежному балансу.
Сейчас у компании остается почти $1,9 млрд неиспользованного лимита для дальнейшего выкупа своих привилегированных и обыкновенных акций.
Сбой в кошельках Coldcard позволил хакерам украсть почти $89 млн
Из-за критической уязвимости в прошивке аппаратных кошельков Coldcard злоумышленники похитили 1367 BTC (около $88,6 млн) с более чем 4,5 тысяч адресов. По данным Galaxy Research, атака проходила в три волны, причем третью мог совершить уже другой хакер.
В сообщении говорится, что под угрозой могут оказаться кошельки, seed-фразы которых были созданы на уязвимых версиях прошивки без использования по меньшей мере 50 независимых бросков кубиков или надежной уникальной BIP-39 passphrase.
Разработчики призывают обезопасить свои активы. Для этого необходимо:
- Обновите прошивку устройства до безопасной версии.
- Сгенерировать новую seed-фразу (простое обновление не защищает старую фразу).
- Перевести все средства в новый адрес.
Биткоин-сервис Boltz бессрочно остановил свопы из-за серии атак с использованием ИИ
Некастодиальный сервис Boltz, обеспечивающий атомарные свопы между сетями Bitcoin, Lightning Network и Liquid Network, объявил об остановке обменных операций на неопределенный срок.
Причиной явился резкий рост количества автоматизированных атак, которые, по предположению разработчиков, осуществляются с применением искусственного интеллекта.
Команда Boltz отметила, что в последние месяцы столкнулась с несколькими волнами кибератак. Хотя предыдущие угрозы удавалось нейтрализовать, хакеры начали обретать новые уязвимости быстрее, чем небольшая команда сервиса успевала их закрывать.
«Учитывая результаты проверок безопасности и активные атаки со стороны нескольких ресурсных групп, мы не можем ответственно восстановить Boltz Swaps», — заявили в компании.
Что со средствами пользователей?
Активы безопасности: Поскольку Boltz работает по некастадиальной модели и не сохраняет средства клиентов, пользователи сохранили полный контроль над своими активами.
Возврат средств работает: API сервис остается активным для проведения возвратов, а служба поддержки продолжает работу.
Разработчики предостерегают, что восстановление свопов не будет быстрым, ведь открытый программный стек биткоин-сервисов столкнулся со «смещением парадигмы», что требует глубокого анализа мер безопасности.
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