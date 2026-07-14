Польша вводит сертификаты верности и увеличивает сроки проживания для получения гражданства.

Польша и Евросоюз пересматривают миграционную политику по отношению к украинцам, готовя значительное усиление контроля. Как сообщает издание Rzeczpospolita , именно официальный Киев обратился в Брюссель с инициативой ограничить въезд для лиц, подлежащих мобилизации. Кроме изменений в правилах временной защиты, Польша готовит кардинальное обновление закона о гражданстве, которое сделает получение польского паспорта значительно сложнее тысяч украинцев, уже много лет живущих в стране.

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Чтобы оформить временную защиту в ЕС, новые заявители (как мужчины, так и женщины, подлежащие военному учету) должны будут предоставить документ, подтверждающий отсутствие мобилизационных обязательств или разрешение на выезд.

Это нововведение касается только тех, кто будет подавать заявление после внедрения правил, и не затронет лиц, уже имеющих действующий статус.

Согласно реестру PESEL, по состоянию на 15 июня в Польше проживает более 218 000 мужчин со статусом иностранца из Украины в возрасте от 18 до 65 лет, сообщает Министерство цифровых дел Польши. Во всем ЕС взрослые мужчины составляют 26,6% всех находящихся под защитой лиц, то есть примерно 1,15 миллиона украинских мужчин имеют эту привилегию.

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Новые условия для получения польского паспорта

Поскольку украинцы годами остаются самой большой национальной группой среди претендентов на польское гражданство, власти готовят четыре фундаментальных изменения к закону. Заместитель министра внутренних дел Мацей Дущик отмечает, что польский паспорт предоставляет широкий спектр привилегий, в частности, право голосовать, поэтому претендент должен быть полностью интегрирован в систему ценностей государства.

Новые правила будут включать:

Увеличение срока проживания. Требование о непрерывном пребывании в Польше вырастет до восьми лет. Тест на натурализацию. Обязателен экзамен на знание польского языка на уровне B2, а также тестирование на знание истории и конституционных принципов страны. Сертификат верности. Подписание специального документа, который станет сдерживающим фактором против действий, вредящих безопасности Польши или искажающих ее историю. Механизм лишения гражданства. Возможность аннулировать паспорт в случае, если лицо окажется причастным к шпионажу или сотрудничеству с вражескими спецслужбами.

Несмотря на жесткость требований, официальная Варшава не потребует отказа от первого гражданства, однако вводит механизм оценки лояльности.

Сертификат верности должен стать инструментом, который позволит лишить гражданства даже тех лиц, которые уже его получили, если они будут действовать против интересов государства. Эти меры свидетельствуют о том, что эра либеральной миграционной политики подходит к концу. Польша стремится гарантировать, что будущие граждане разделяют ценности страны, а «мобилизационный» запрос Киева становится лишь одной из составляющих этой новой, более суровой реальности.

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