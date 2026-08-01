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1 августа 2026, 12:46 Читати українською

Пенсионный возраст в Европе резко возрастет: где будут работать до 74 лет

В большинстве европейских стран пенсионный возраст продолжит расти в ближайшие десятилетия. По прогнозу Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), к концу 2060-х годов средний пенсионный возраст в странах ЕС увеличится с 64,7 до 66,9 лет для мужчин и с 64 до 66,6 лет для женщин. Об этом говорится в исследовании Pensions at a Glance 2025, проанализированном Euronews.

В большинстве европейских стран пенсионный возраст продолжит расти в ближайшие десятилетия.

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Эксперты сравнили нынешних пенсионеров с людьми, которые начали трудовую деятельность в 22 года в 2024 году и, при непрерывной карьере, выйдут на пенсию в конце 2060-х годов.

По оценке ОЭСР повышение пенсионного возраста остается одним из главных способов сохранить финансовую устойчивость пенсионных систем без сокращения размера выплат.

Где пенсионный возраст самый высокий сейчас и каким станет в будущем

По состоянию на 2024 год самый высокий пенсионный возраст для мужчин — 67 лет. Такой показатель имеют Дания, Норвегия, Исландия и Нидерланды. Средний показатель по ЕС составляет 64,7 лет.

Для женщин максимальный пенсионный возраст также равен 67 годам в Дании, Норвегии, Исландии и Нидерландах, в то время как средний показатель по ЕС — 64 года.

К концу 2060-х годов ситуация существенно изменится.

Для мужчин прогноз выглядит так:

  • Дания — 74 года;
  • Эстония — 71 год;
  • Италия, Нидерланды, Швеция и Кипр — по 70 лет;
  • Великобритания — 68 лет;
  • Германия — 67 лет;
  • Франция и Испания — по 65 лет.

Самый низкий пенсионный возраст останется в Словении и Люксембурге по 62 года.

Для женщин прогноз почти аналогичен:

  • Дания — 74 года;
  • Эстония — 71 год;
  • Италия, Нидерланды, Швеция и Кипр — по 70 лет;
  • Великобритания — 68 лет;
  • Германия — 67 лет;
  • Франция и Испания — по 65 лет;
  • Польша сохранит самый низкий пенсионный возраст в ЕС — 60 лет.

Читайте также: Пенсионный возраст в Украине де-факто уже повышается

Где пенсионный возраст вырастет больше всего

Резчайший пенсионный возраст повысится в Турции. Для мужчин он возрастет сразу на 13 лет — с 52 до 65 лет, а для женщин — на 14 лет, с 49 до 63 лет.

Наибольшее повышение также ожидается в других странах:

  1. Дания — на 7 лет для мужчин и на 7 лет для женщин.
  2. Эстония — примерно на 5 лет для мужчин и на 6,3 года для женщин.
  3. Италия — не менее 5 лет для мужчин и на 6,2 года для женщин.
  4. Словакия — не менее 5 лет для мужчин и на 5,8 года для женщин.
  5. Кипр — по меньшей мере, на 5 лет для мужчин и на 5 лет для женщин.
  6. Румыния — на 4,8 года для женщин, а для мужчин пенсионный возраст возрастет до 67 лет.
  7. Швеция и Греция — примерно на 4 года для мужчин и женщин.

В Германии и Франции изменения будут минимальными — менее чем на один год, в то время как в ряде других стран пенсионный возраст вообще не изменится.

Эксперты объясняют пересмотр пенсионных правил скорым старением населения. По прогнозу ОЭСР, если в 2025 году на каждые 100 человек в возрасте от 20 до 64 лет будут приходиться 33 человека в возрасте 65 лет и старше, то к 2050 году этот показатель вырастет до 52.

Для сравнения, в 2000 году он составлял всего 22 человека на каждые 100 человек трудоспособного возраста.

Читайте также: Заставят ли украинцев работать до 75 лет и как будет меняться пенсионный возраст

Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пишет на темы: цифровые технологии, блокчейн, AI, криптовалюты и регуляции на финансовых рынках.
Источник: Минфин
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Комментарии - 3

+
0
crowl
crowl
1 августа 2026, 13:06
#
Вийшов на пенсію в 30, політ нормальний. Може після 80 ше попрацюю шоб голова працювала.
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0
Kikudzuki
Kikudzuki
1 августа 2026, 15:11
#
Получается большинство людей будут умирать не пенсионерами…
+
0
BigBend
BigBend
1 августа 2026, 15:54
#
Дивно, завезли ж стільки мігрантів-мусульманських терористів, невже вони не хочуть працювати, щоб хтось отримував пенсію? Як же так?
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