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3 августа 2026, 15:30 Читати українською

«От обучения до трудоустройства»: 842 украинца получили новую специальность

28 июля в Киеве представили результаты проекта «От учебы к трудоустройству: профессиональное обучение для женщин и других целевых групп». Проект реализовало Национальное учреждение развития (НУР) в рамках Мультидонорской инициативы Skills4Recovery при финансовой поддержке Европейского Союза, Германии, Польши, Эстонии и Дании.

28 июля в Киеве представили результаты проекта «От обучения к трудоустройству: профессиональное обучение для женщин и других целевых групп»

За время реализации проекта участниками профессионального обучения, переподготовки и повышения квалификации стали 916 человек. 842 из них успешно завершили обучение и получили новую работу — это почти 92% всех участников.

«Обучение проходило в основном на рабочем месте, а работодатель был полноценным партнером в формировании программы подготовки. Такой формат позволил максимально приблизить обучение к реальным производственным процессам и потребностям предприятий», — отметил Андрей Гапон, председатель Правления НУР.

28 июля в Киеве представили результаты проекта «От обучения к трудоустройству: профессиональное обучение для женщин и других целевых групп»

Проект был ориентирован прежде всего на людей, для которых смена профессии наиболее сложна в условиях войны. Среди участников — 63 женщины и 13 ветеранов. Еще 135 участников были в возрасте до 24 лет, а 156 — старше 50 лет.

«Профессиональное обучение непосредственно на рабочем месте создает прямую связь между обучением и трудоустройством. Оно дает людям, нуждающимся в переквалификации или стремящихся овладеть новой профессией, реальной возможностью получить практические навыки и успешно выйти на рынок труда. В то же время такой подход помогает предприятиям готовить именно тех квалифицированных специалистов, в которых они нуждаются. Отвечая одновременно на потребности людей и рынка труда, такие инициативы способны обеспечивать долговременный положительный результат», — подчеркнула руководитель проекта Skills4Recovery Софи Майнке.

Модель обучения реализовали в партнерстве с 29 предприятиями-работодателями и 8 заведениями профессионального образования из Киева и десяти областей Украины по профессиям, которые пользуются наибольшим спросом на рынке труда.

В результате больше всего участников получили следующие профессии:
— водителя погрузчика — 348 человек (38%)
— тракториста-машиниста (разных категорий) — 331 человек (36%)
— оператора котельной — 84 человека (9%),
— оператора станков с программным управлением — 40 человек (4%),
— электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования — 26 человек (3%)
— электрогазосварщика — 20 человек (2%).

Участники также получали профессии слесаря по ремонту колесных транспортных средств, токаря, слесаря-электрика по ремонту электрооборудования, водителя автотранспортных средств, слесаря сборщика и механика.

«Для НУР реализация этого проекта стала новым, но очень ценным опытом и подтвердила, что тесное взаимодействие работодателей, учебных заведений и государства позволяет создавать действенные решения, одновременно поддерживающие людей в профессиональной адаптации и помогающие бизнесу преодолевать дефицит квалифицированных кадров», — констатировал Андрей Гапон.

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Справочная информация:

Проект «От обучения к трудоустройству: профессиональное обучение для женщин и других целевых групп» внедряется Национальным учреждением развития (НУР) при финансовой поддержке Европейского Союза, Германии, Польши, Эстонии и Дании в рамках Мультидонорской инициативы Skills4Recovery, реализуемой Deutsche Gesellschaft für Internationale PL (SFPL).

Источник: Минфин
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